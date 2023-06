După 18 ani de căsnicie, Deea și Dinu Maxer au ajuns la divorț. În luna martie a acestui an au semnat actele pentru separarea legală la notar și au și stabilit custodie comună pentru cei doi copii ai lor. El a rămas cu băiatul în apartamentul lor, iar ea s-a mutat în același bloc, pe un alt palier, cu fetița.

Acum, artistul recunoaște că nu reușește să petreacă mult timp cu micuța lui. „Nu stau foarte des cu ea, dar atunci când stau cu ea, eu mă joc. M-am jucat tot timpul cu copiii mei și am ajuns să fiu și eu cu telefonul tot timpul, să stau pe fază și să imortalizez momentele acestea”, a zis artistul.

Dinu Maxer: „Era atât de fericită, că atunci când am revăzut filmarea am început și eu să plâng”

Și a continuat, explicând că de curând a plâns când a văzut un video emoționant cu Maysa. „De exemplu, singurul TikTok al meu cu peste un milion de vizualizări este cu fetița mea, așa că evident o filmez și îmi face plăcere.

Mă uitam zilele trecute la un TikTok, eram în curtea grădiniței, o grădiniță cu o curte superbă și acolo în livadă, într-o căsuță, mă jucam cu ea și o gâdilam. Era atât de fericită, că atunci când am revăzut filmarea am început și eu să plâng extrem de tare”, a mai mărturisit Dinu Maxer.

„Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii”

Vestea că Deea și Dinu Maxer s-au despărțit a venit ca un șoc pentru fani, dar și pentru apropiații lor. Mulți i-au și criticat pentru că s-au separat, i-au întrebat de ce nu s-au gândit la copii înainte de toate.

Atunci, artistul a reacționat: „Băiețelul meu, Andreas, care are 12 ani și care a rămas cu mine, la un moment dat, spunându-i că eu nu mai pot lupta pentru relație fiindcă consideră că s-a ajuns la final, mi-a spus că e mai bine așa, tocmai pentru că nu ne mai certăm. Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre.(…)

Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației. Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță”, a explicat Dinu Maxer, la WOWnews.

Dinu Maxer nu e gelos pe relația Deei

Într-un interviu pentru Click, Dinu Maxer a spus că îi dă binecuvântarea Deei de a se căsători. Ea deja are o relație serioasă cu Robert Drilea. „Am fost și eu la petrecerea unde Deea era cu Robert ! Nu mă roade nici un pic gelozia! Da, deloc!

Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia și nu simți nimic! E gol! Psihologii, probabil, pot să explice mai bine fenomenul, că pe mine lumea nu mă crede. Nici atunci când am venit la ea la ușă și l-am văzut pe Robert, în prag, nu am simțit nimic! I-am întins mâna și am făcut cunoștință cu el! Poate să se și mărite mâine Deea, că nu simt nimic!”, a explicat artistul.

