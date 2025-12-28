Actrița mărturisește că este prietenă cu fiica ei, însă asta nu exclude faptul că ea este adultul din relație. „E adevărat, părem două bune prietene și suntem prietene foarte bune.

Eu îmi doresc să fiu prietenă cu copilul meu, dar, în primul rând, nu uit că eu sunt părintele ei, eu sunt mama ei și sunt responsabilă de educația acestui copil. Atunci când este nevoie să fiu autoritară și să-mi exercit drepturile de mamă, autoritatea de mamă, atunci o fac, pentru că un copil trebuie educat în spiritul bunului-simț și al bunei creșteri.

Copilul de mic încearcă limitele și testează ce are și ce nu are voie, până începe să discearnă între bine și rău, și ăsta este rolul părintelui, să-l învețe pe copil ce are de făcut, să-i dea un îndrumar, pentru ca, mai târziu, copilul să ia cele mai bune decizii.

Eu îmi doresc ca fetița mea să fie un om echilibrat și înțelept, cu bun-simț și cu educație și, uneori, tonul prietenesc se poate transforma într-unul părintesc ferm, dar blând, în același timp. Asta înțeleg eu prin autoritate părintească. Nu cred în educația făcută pe un ton ridicat, violență verbală sau fizică. Nu cred în educația făcută cu frică.

Copilul trebuie să se raporteze la părinte ca la cel mai bun sfătuitor, iar părintele trebuie să construiască încrederea copilului în el. Pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, pe măsură ce copilul intră în diverse anturaje, atunci sfătuitorii se pot schimba, dar filonul principal trebuie să rămână părintele, acolo trebuie să întoarcă mereu copilul. Eu am avut mereu discuții cu Carla referitoare la aria „ce e de făcut în viață’, i-am dat mereu sfaturi, dar niciodată nu am obligat-o să facă anumite lucruri.

Ea singură a luat decizia de a face într-un fel sau altul, dar îndrumată de mine și, de fiecare dată, a luat decizia cea mai bună. Autoritatea nu trebuie să lipsească din educația unui copil. Poți fi prietenul copilului tău, dar până la un punct, până când începe terenul părintelui”, a declarat Paula Chirilă pentru revista VIVA!