An de an, 26 decembrie nu reprezintă pentru vedetă doar o ocazie de celebrare a Crăciunului, ci și un moment dedicat aniversării copilului său. Actrița a ales să transmită public gândurile sale pentru tânăra sărbătorită.

„La mulți ani, iubirea mea! Prioritizează unicitatea care te face TU și magnetul invizibil care atrage în viața ta suflete asemănătoare. Intuiția ta va crește și se va extinde, capacitatea ta de a-ți alege bătăliile va fi reglată la perfecțiune, capacitatea ta de a trăi fiecare clipă va înflori. Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi, Rianna”, a scris Corina Dănilă în mesajul postat pe Instagram.

La doar o lună distanță de aniversarea Riannei, actrița se pregătește să își marcheze propria zi de naștere. Pe 24 ianuarie, Corina Dănilă va împlini 54 de ani. Actrița este căsătorită de cinci ani cu Dorin Enache, actor și programator, mai tânărr cu 12 ani decât ea. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șapte ani

Corina Dănilă a vorbit deschis despre viața sa sentimentală recent, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”

„Am fost cerută în căsătorie de trei ori. O dată de Valentin Moraru, am acceptat, ne-am căsătorit, am divorțat. A doua oară de Peter Imre și nu am acceptat, ne-am despărțit. A treia oară de soțul meu. Soțul meu este un om bun și blând. Este un actor talentat și un programator deștept. Se numește Dorin Enache și suntem împreună de 7 ani. Suntem căsătoriți de 5 ani și jumătate legal și în fața lui Dumnezeu”, a declarat aceasta în cadrul interviului.