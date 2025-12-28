Soțul ei nu a avut nici el o stare de spirit prea bună, fiind și el bolnav, la rândul lui, și având alte nevoi. Nu le-au lipsit însă de pe masă bucatele tradiționale de sărbători.

„A fost al 27-lea Crăciun petrecut împreună cu Viorel. Noi în perioada asta ne-am cunoscut, acum 27 de ani. Prima oară când m-a invitat undeva în oraș, în luna decembrie a fost. Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri, dar am avut minimul necesar, am avut mâncare. Viorel și-a dorit lucruri tradiționale, am primit de la oameni, cozonaci, sarmale”, povestește Oana Lis, potrivit Click.

„Eu abia pot să spăl un vas, culmea, eu am slăbit de sărbători, nu pot să mănânc din cauza durerilor, am încă mâna în ghips. Am venit până la mall, mi-am aruncat ghetele că alunecam cu ele și am venit să-mi iau ceva de încălțat care să nu alunece. Aștept să mă simt și eu mai bine, să fiu normală, să pot să funcționez. În rest, m-am bucurat că Viorel e în viață, fratele meu, bunica, că sunt acasă, în liniște, dar când ai dureri, e mult mai greu. Probabil e o lecție din care trebuie să învăț ceva!”, a mai adăugat Oana.

De Revelion, Oana și Viorel Lis vor fi acasă. „Viorel e supărat pentru că de Crăciun nu a primit niciun mesaj pe telefon de la nimeni. Doar o persoană l-a sunat, nașul nostru de cununie.

Revelionul îl petrecem acasă, asta e situația, uitându-ne la TV, la cei cu care altădată petreceam împreună. Eu prefer să stau cu Viorel, stau cu el, el e omul meu, stăm împreună, comentăm, ce vedete au apărut, îi cunoaștem pe toți. Ascultăm muzică toată ziua, dăm pe radio sau la televizor, mă mai întreabă Viorel cine e acolo și îi povestesc…”, a încheiat Oana Lis.