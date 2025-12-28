Cum funcționează electricitatea și tipurile de șocuri electrice

Electricitatea se deplasează mereu pe calea cu cea mai mică rezistență, iar tensiunea reprezintă viteza curentului, în timp ce amperajul indică cantitatea de curent care circulă. Șocurile electrice sunt clasificate în două categorii: înaltă tensiune, de peste 1.000 de volți, și joasă tensiune, sub 100 de volți.

Leziunile provocate de tensiunile înalte sunt, de regulă, mai severe și pot fi fatale. Totuși, chiar și o tensiune de 110 volți poate cauza moartea. Factori precum tipul curentului, calea electricității prin corp, durata expunerii și rezistența corpului influențează gravitatea efectelor. Curentul alternativ, utilizat în locuințe și clădiri comerciale, este considerat mai periculos decât curentul continuu, deoarece poate provoca spasme musculare care împiedică persoana să se elibereze de sursa de curent.

Cauzele și simptomele electrocutării

Șocurile electrice apar prin contactul direct cu o sursă de înaltă tensiune care traversează corpul. Printre cauzele comune se numără loviturile de fulger, contactul cu linii electrice căzute sau utilizarea de echipamente electrice defecte sau uzate. De asemenea, introducerea accidentală a obiectelor în prize electrice sau atingerea prizelor supraîncărcate pot provoca accidente grave.

Simptomele variază în funcție de tipul și intensitatea tensiunii și includ amorțeala, arsuri, convulsii, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, tulburări de vedere și auz, crampe musculare, dureri de cap, pierderea cunoștinței sau chiar atacuri de cord. Leziunile cauzate de tensiuni mici, cum ar fi atingerea unui cablu defect, sunt de obicei mai ușoare decât cele rezultate din șocuri electrice de mare intensitate, cum ar fi atingerea unei linii electrice sau a unui fulger.

Primul ajutor în caz de electrocutare

În cazul unei electrocutări în aer liber, este esențial să se asigure mai întâi că zona este sigură înainte de a interveni. Victima nu trebuie atinsă dacă este în continuare conectată la sursa de curent, deoarece electricitatea poate fi transferată către salvator. Se recomandă apelarea imediată la ambulanță. Dacă este posibil, sursa de electricitate trebuie oprită sau îndepărtată cu ajutorul unor obiecte neconductoare, precum lemnul sau plasticul.

După ce zona a fost securizată, este important să se verifice respirația și pulsul victimei. Dacă acestea lipsesc sau sunt slabe, trebuie inițiată resuscitarea cardiopulmonară. Dacă victima respiră, dar prezintă semne de slăbiciune sau șoc, trebuie așezată pe spate, cu picioarele ridicate. Nu se recomandă tratarea arsurilor sau îndepărtarea hainelor până la sosirea echipelor medicale. În cazul electrocutărilor casnice, este crucială consultarea unui medic, deoarece pot exista leziuni interne invizibile.

Îngrijirea medicală și tratamentele necesare

Leziunile cauzate de șocurile electrice necesită adesea intervenție medicală de urgență. Pentru arsurile ușoare, tratamentele pot include utilizarea de analgezice, unguente antibiotice și pansamente. În schimb, arsurile severe provocate de tensiunile înalte pot necesita spitalizare, resuscitare, fluide intravenoase, suport nutrițional și chiar intervenții chirurgicale.

În cazurile grave, îngrijirea în unități de terapie intensivă este esențială pentru salvarea vieții victimei și pentru prevenirea complicațiilor suplimentare.

Măsuri de prevenire a electrocutării

Pentru a reduce riscul de electrocutare, sunt recomandate câteva măsuri preventive. În locuințe, este importantă acoperirea prizelor și izolarea cablurilor pentru a preveni accidentele, mai ales în cazul copiilor. De asemenea, lucrările electrice din casă ar trebui efectuate cu siguranța principală oprită.

Pe stradă sau în alte spații publice, este esențial să se evite atingerea liniilor electrice căzute și să se raporteze imediat astfel de situații companiilor de energie electrică. În cazul în care vehiculul atinge o linie electrică, este mai sigur să rămâneți în interiorul acestuia și să solicitați ajutor de urgență. Dacă se simte un miros de ars sau se observă scântei, alimentarea cu energie electrică trebuie oprită imediat, fără a intra în contact cu apa stătătoare.