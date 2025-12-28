Craterul de nord-est al vulcanului Etna a aprins cerul iernii siciliene, cu imagini spectaculoase, vizibile mai ales de pe pistele de schi din vecinătate.

Sâmbătă, la ora locală 0:45 (1:45 ora României), un cutremur de magnitudine 2,4 a avut loc în zona Etnei, la o adâncime de 32 de kilometri, un nou indiciu al „agitaţiei” vulcanului.

🌋🇮🇹 Mount Etna, a volcano in Sicily, Italy has erupted lava to a height of 400 meters — National Institute of Geophysics & Volcanology pic.twitter.com/GoPwsKJ3Oq — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 28, 2025

Unii experţi estimează că această fază de activitate nu are nimic neobişnuit. Cu toate acestea, autoritățile sunt în alertă.

Potrivit Institutului italian de geofizică și vulcanologie (INGV), craterul de nord-vest aruncă lavă la zeci de metri înălțime, iar scurgerea de lavă avansează spre est pe o lungime de 1,8 kilometri.

❗️🌋🇮🇹 – Mount Etna Shows Renewed Activity in Italy



Europe’s tallest and most active volcano, Mount Etna on Sicily, experienced a mild Strombolian eruption, producing dense ash plumes rising from its snow-capped summit.



The aviation alert was briefly raised to orange (and later… pic.twitter.com/yYXM9JBkql — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 27, 2025

Agenția de protecție civilă a emis o alertă de cod galben și a recomandant populației să respecte cu atenție instrucțiunile autorităților locale.

Cu o înălțime de aproximativ 3.350 de metri, Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa și este afectat de erupții de mai multe ori pe an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4