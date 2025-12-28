Ingredientul care te ajută să elimini petele de vin

Vestea bună este că există o soluție simplă pentru a le elimina. Potrivit publicației Blic, parte a trustului Ringier Media International, cu ajutorul unui singur ingredient pe care mulți îl au deja în casă, petele de vin roșu pot fi îndepărtate fără frecare sau utilizarea unor produse scumpe.

Două experte în gospodărie, Titi și Flavia, au dezvăluit un truc eficient pentru a curăța fețele de masă pătate. Ingredientul este percarbonatul de sodiu, cunoscut și sub denumirea de „soda pentru pete”.

Acesta este considerat unul dintre cei mai eficienți aliați în lupta împotriva petelor dificile, inclusiv cele de vin roșu.

„Petele de vin sunt printre cele mai problematice, deoarece se fixează aproape instantaneu în fibrele materialelor, mai ales în cele albe sau deschise la culoare din bumbac și in”, explică publicația Blic.

Cu toate acestea, printr-o procedură corectă, ele pot fi îndepărtate rapid și fără costuri ridicate.

Procedura pas cu pas pentru îndepărtarea petelor de vin

Procesul este simplu. Se toarnă apă clocotită într-un recipient mare sau într-un lighean, se adaugă două măsuri de percarbonat de sodiu și se amestecă până se dizolvă complet. Apoi, se scufundă doar partea feței de masă care conține pata.

Materialul trebuie să stea în apă cel puțin două ore, însă rezultatele cele mai bune se obțin dacă este lăsat peste noapte. În timpul înmuierii, pata începe să dispară sau chiar se curăță complet, fără a fi nevoie de frecare sau efort suplimentar.

Pasul final constă în spălarea feței de masă în mașina de spălat, pentru a elimina eventualele urme ale produsului folosit și pentru a reda țesăturii moliciunea și prospețimea. Odată uscată, fața de masă va arăta ca nouă, fără pete, urme galbene.

Metoda este eficientă și pentru țesături colorate

Este important de menționat că această metodă este eficientă nu doar pentru țesăturile albe, ci și pentru cele colorate, cu condiția să respectați instrucțiunile de spălare specifice fiecărui material.

Datorită acestui truc simplu, sărbătorile nu mai trebuie să fie asociate cu stresul curățării fețelor de masă.

În continuare vă prezentăm și alte soluții pentru a scoate petele de vin de pe fețele de masă.