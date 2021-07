Ce relație e, de fapt, între frații Viziru. Augustin a recunoscut: „Nu am petrecut timp unul cu celălalt”

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Augustin Viziru recunoaște că fără sprijinul familiei nu ar fi reușit nimic în viață.

„Sincer, eu am avut din partea tatălui meu și din partea familiei foarte multă încredere. Ai mei mi-au oferit credit încă de mic și am făcut absolut tot ceea ce am vrut eu în viață. M-au ajutat, indiferent cât de mare a fost greșeala sau nu”, a declarat acesta.

Referitor la fratele lui, Augustin susține că el și Lucian n-au avut o relație de frați model. S-au ajutat la nevoie, însă n-au petrecut mult timp unul cu altul.

Augustin Viziru recunoaște că în 2015, la „Ferma vedetelor”, Lucian a fost cel care l-a ambiționat să ajungă în finală. Din păcate, s-a accidentat grav.

„Eu și fratele meu nu am avut o relație de frați care să petreacă timp non-stop unul cu celălalt, dar, dacă spui ceva de el, te-ai nenorocit! În primul sezon, el a fost motivul principal pentru care am fost aproape de câștig (n.r. – la «Ferma»). După ce a intrat, pe parcurs, și ceilalți s-au dat la el, am decis să îi elimin pe rând. Au devenit scopul meu în viață și, până nu i-am adus unde am vrut eu, nu m-am lăsat.

Îmi iubesc foarte mult fratele, familia și cred că este cel mai important lucru în viață. Fără familie, degeaba câștigi Oscar sau la Loto, nu ai valoare”, a declarat actorul pentru aceeași sursă.

Augustin Viziru a câștigat „Ferma” în 2020

De curând s-a aflat ce viață duce în Germania Lucian Viziru acum. Acesta locuiește acolo cu familia și este antrenor de tenis.

