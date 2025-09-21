Totul a pornit de la o discuție aprinsă despre pensia Mariei Dragomiroiu, atunci când Elena Merișoreanu a comentat în direct despre veniturile colegei ei de breaslă.

„Mie mi se pare că Elena Merișoreanu a venit pe pământ doar ca să judece colegii… E un om rău, răutăcioasă mai bine zis. De pierdut are sufletul dânsei, nu eu”, a spus în urmă cu ceva timp Maria Dragomiroiu.

În prezent, pare că lucrurile s-au așezat între cele două. „Ne-am împăcat, ea a venit la mine, a fost drăguță, a spus că îi pare rău, că i-a venit numele meu în gând. Noi suntem și neamuri, ne cunoaștem, e din localitate de unde e bărbatul meu, de la Vâlcea. Am fost săptămâna trecută cu fata ei și ginerele la un botez la nașii lor, vorbim la telefon”, a dezvăluit Elena merișoreanu, potrivit Wowbiz.

Mai mult, Elena Merișoreanu a avut numai cuvinte de apreciere la adresa Mariei Dragomiroiu. „E foarte bine, că și mie îmi place să iau mai tineri. A făcut foarte bine, pentru că alături de ea cântând la Sala Palatului se fac cunoscuți. Bărbatul ei e un organizator de excepție. Suntem colege, o respect pentru tot ce a făcut pentru folclor”.

„Nu am motiv să fiu invidioasă pe nimeni. Am o familie extraordinară, am un strănepot și mai vine încă unul, am 60 de ani de scenă și 52 de ani de căsătorie. Îmi doresc sănătate și pace!”, a spus artista, potrivit sursei citate.