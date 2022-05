Ce s-a întâmplat cu Albert Oprea după participarea la „Survivor România”. „Chiar am vrut să cunosc pe cineva aici, nu s-a putut”

Tânărul a fost eliminat la zece zile de când a intrat în competiție. Gala de duminică s-a încheiat cu o eliminare neașteptată. Albert a plecat acasă.

„Nu am foarte mari regrete, decât pe cele pe care vi le-am spus, repet acum, când plec, că n-am avut nicio intenție rea și n-am avut de gând sub nicio formă să fac rău cuiva. Am avut intenții pure. Sunt om, am avut o ieșire cu băieții, e normal, la nervi. Am vorbit un pic mai apăsat.

Chiar am vrut să cunosc pe cineva aici, nu s-a putut, poate altădată sau în afară. Vreau să îi felicit pe toți care sunt aici, să le doresc numai bine și să meargă cât mai departe, să-și găsească sufletul pereche. Tuturor le spun să fie sinceri, să fie ei înșiși.

Și nu călcați pe cadavre niciodată! Fiți oameni, mai presus de orice! Atât!”, a declarat Albert, imediat după eliminare, la Kanal D.

