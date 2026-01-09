Ce s-a întâmplat cu Florin Salam pe scenă la Berăria H: „Toată sala a încremenit”. Adriana Bahmuțeanu a fost martoră

La un moment dat, când lumea a început să dea dedicații, patronul localului a urcat pe scenă și l-a înjurat pe manelist, iar martoră la întreaga scenă a fost Adriana Bahmuțeanu, care a povestit în mediul online tot ce s-a întâmplat.

Vedeta i-a luat apărarea lui Florin Salam și l-a pus la zid pe cel care administrează locația din Parcul Herăstrău.

Adriana Bahmuțeanu a povestit incidentul

„Impresii la cald după concertul lui Florin Salam. Deși vizibil obosit, Florin a prestat impecabil, a făcut atmosfera, a fost «în voce», cum se spune. Bravo! Atmosfera incendiară, oameni decenți, chiar și tineri corporatiști, cu toții puși pe distracție. Chiar dacă Florin Salam a făcut tot posibilul să evite dedicațiile, nu a reușit. Dar au fost decente și nu au durat nepermis de mult, cum se întâmplă uneori la nunți sau petreceri, unde stai și asculți ore întregi de «pentru, pentru».

O mare bilă neagră pentru manager, o persoana controversată în mediul artistic, ce suferă de «Sindromul lui Dumnezeu», adică nu-i mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nas! Acesta s-a urcat pe scenă în stare avansată de ebrietate și l-a insultat la propriu pe artist, spunându-i pe un ton sarcastic, citez: «Băi, Salame, mai dă-te-n… Schimbă și tu repertoriul, că nu-mi place ce cânți! Unde te crezi? Cântă și tu altceva, să văd dacă ai voce să cânți».

Moment în care toată sala a încremenit! Adică umilința maximă ce i se poate da unui artist, jignit la modul de: «Cântă, băi, lăutarule, că te-am închiriat să cânți». Urât! Ca să salveze elegant situația, cu zâmbetul pe buze, Florin Salam l-a scuzat pe om, spunând că a băut și el un șpriț în plus și că vrea un alt repertoriu. Și a cântat incredibil de frumos celebra «Sunt vagabondul vieții mele».

Pentru manager n-a fost suficient, acesta a urcat de mai multe ori pe scenă, făcând semne să se termine concertul, iar Florin Salam explica tot în gluma că el nu se uită la ceas atunci când cântă și o face din pasiune pentru public. Ce mai, a fost absolut josnic comportamentul domnului șef, care n-a ținut cont nici de public, nici de un minimum de respect pentru un artist foarte iubit și nici față de noi, publicul manelistic, datorită căruia domnul manager și alții ca el își iau salariile”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.

Florin Salam l-a iertat pe patronul locației

După ce patronul localului a primit injurii în mediul online de la fanii lui Florin Salam, cântărețul a reacționat pe internet și, prin intermediul unui clip video, a dezvăluit că l-a iertat pe cel care a încercat să-i distrugă concertul.

„Nu încercați să îl condamnați. E prietenul meu și eu îl iert. Nu a făcut nimic rău, s-a urcat și el pe scenă, luase un șpriț. Eu înțeleg! Nu îl mai înjurați. Vă mulțumesc că mă susțineți. A fost o prostie a lui, o greșeală, dar ne-am înțeles”, a explicat Florin Salam.

