Astfel că, pentru a evita excesele alimentare pe parcursul zilei, nutriționiștii susțin că trebuie să avem mese echilibrate.

Potrivit expertei în nutriție, cel mai sănătos prânz pe care îl poți lua la birou este cel gătit acasă și luat la pachet, în caserolă. Doar așa te poți asigura că ai o masă echilibrată, delicioasă și cu ingrediente proaspete.

„Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună. Dacă vrei să-ţi controlezi cu mai mare acurateţe caloriile sau dacă mănânci la cantină/restaurant, alege o sursă de proteină plus fibre pe care le găseşti în legume, leguminoase, nuci, seminţe, cereale integrale”, a mărturisit Carmen Brumă pentru click.ro.

De asemenea, Carmen Barcan, terapeuta vedetelor, susține că românii sunt înconjurați de tentații când sunt în colectiv.

„Biroul este locul unde tentaţiile sunt la tot pasul: covrigei, biscuiţi, ciocolată… ne ademenesc mereu. O strategie de atac: Farfuria de birou cu legume – tăiate fâşii – ardei, castraveţi, morcovi, fructe: măr, pară, banană, dar şi nuci, caju şi iaurt – sursa de proteină.

Ne organizăm de cu seara şi dimineaţa suntem pregătiţi pentru a nu rata o zi reuşită. Luăm cu noi şi lipii pentru a pregăti rapid un sandviş cu legume şi carne sau cu sardine, ou fiert, humus ori brânză. Nu lăsa foamea să ajungă la cote maxime. Hidratarea este cheia şi nu mânca în faţa calculatorului”, a mărturisit Carmen Barcan pentru sursa citată.

