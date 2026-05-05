„PSE se menține ferm alături de partidul său membru român, Partidul Social Democrat (PSD), și sprijină formarea rapidă a unui guvern pro-european cu o nouă conducere.

Într-un moment de incertitudine politică, România are nevoie de claritate, stabilitate și de o conducere care să răspundă nevoilor cetățenilor săi”, a transmis PSE într-un comunicat.

Partidul Socialiștilor Europeni a subliniat că asigurarea stabilității „necesită o abordare constructivă și responsabilă” din partea formațiunilor politice românești, care se confruntă acum cu o perioadă de incertitudine și negocieri complexe pentru formarea unui nou guvern, notează EFE.

„Construirea unei majorități durabile trebuie să se bazeze pe dialog, pe respect reciproc și un angajament comun de a aduce îmbunătățiri concrete în viața zilnică a cetățenilor”, se mai arată în comunicatul făcut public de PSE imediat după căderea Guvernului Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după ce demersul inițiat de PSD și AUR a fost votat de 281 de parlamentari. Pentru căderea Executivului erau necesare minimum 233 de voturi.