Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care pasagera se aruncă în mijlocul drumului și rămâne întinsă pe asfalt. Pantofii și telefonul ei au zburat pe carosabil, în timp ce șoferii din apropiere au frânat brusc pentru a evita o tragedie, relatează The Sun.

Femeia le-a declarat polițiștilor din districtul North Klang că a recurs la acest gest extrem din cauza anxietății pe care a resimțit-o în timpul cursei.

Ea le-a explicat autorităților că șoferul, în vârstă de 47 de ani, se uita la ea prin oglinda retrovizoare „fără niciun motiv evident”, potrivit șefului poliției locale, Vijaya Rao.

„M-am simțit foarte incomod. Era ceva în privirea șoferului care m-a speriat”, ar fi spus femeia, conform relatărilor presei locale.

După incident, șoferul taxiului a oprit imediat mașina, iar pasagera care fugise a fost ajutată de un alt șofer să ajungă la o clinică din apropiere pentru a primi îngrijiri medicale. Potrivit autorităților, aceasta a suferit răni ușoare.

Ulterior, taximetristul a anulat cursa și a depus o plângere la poliție, negând acuzațiile de comportament nepotrivit.

Poliția încearcă acum să o găsească pe femeia care a fugit, pentru a continua investigația. Dacă șoferul va fi găsit vinovat de comportament ce pune în pericol viața sau siguranța altor persoane, ar putea fi acuzat conform Secțiunii 336 din Codul Penal al Malaeziei.