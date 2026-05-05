Gruparea viza în mod special filtrele de particule, dispozitive esențiale care reduc poluarea prin reținerea particulelor fine, a căror lipsă făcea vehiculele să nu mai funcționeze, afectând serios transportul public în Pordenone.

Investigațiile au început în urma unui furt din noaptea de 23 spre 24 noiembrie, când hoții au sustras 10 filtre dintr-un depou din Pordenone, prejudiciul ridicându-se la 150.000 de euro.

Cazuri similare au fost raportate și în Ancona și Torino, valoarea totală a pagubelor depășind 300.000 de euro. Pagubele nu se limitează doar la valoarea bunurilor furate, ci includ și costurile pentru repararea autobuzelor.

Suspecții au fost opriți în apropierea graniței dintre Italia și Slovenia, în timp ce încercau să părăsească țara.

În prezent, aceștia se află în arest la penitenciarul din Gorizia, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a activităților lor infracționale.