„Am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, o va citi. A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Prin decizia de azi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și pentru a contribui la o Românie modernă, fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condițiie de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a spus Bolojan după ședința Biroului Politic Național de la Parlament, care a durat peste 4 ore.

Iar Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și cel care a luat cuvântul după Bolojan, a citit decizia luată în BPN și a anunțat că liberalii trec în opoziție: „În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice”

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, mai scrie în documentul care poate fi citit integral mai jos.

Dintre cei 54 de membri prezenți la ședința din Parlament, 50 au votat pentru această decizie, iar 4 s-au abținut, conform informațiilor Libertatea.

Libertatea a scris în timpul ședinței BPN a liberalilor că PNL este divizat după căderea Guvernului Bolojan. Deși Bolojan a anunțat că partidul nu va mai face coaliție cu PSD, au fost lideri care au spus că vor menținerea la guvernare și nu exclud reluarea negocierilor cu PSD, potrivit stenogramelor din ședință obținute de Libertatea.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.