Horoscop Berbec – 6 mai 2026:

Ești foarte convins că planurile tale îți vor aduce multe avantaje și ești dispus să renunți la anumite relații sau să accepți deteriorarea lor, ca să iasă cum vrei tu.

Horoscop Taur – 6 mai 2026:

Tensiunile zilei pot depăși puterea ta de a le tempera, așa că ar fi bine să te gândești la noi modalități de a te calma, ca să poți controla câte ceva.

Horoscop Gemeni – 6 mai 2026:

Latura negativă a zilei este mai puternică decât cea pozitivă și, din acest motiv, va fi greu de controlat. Dar ai libertate deplină de alegere.

Horoscop Rac – 6 mai 2026:

Se poate vorbi despre o avalanșă de emoții negative, care pot întuneca mare parte din puterea ta de a te reechilibra. Reușita ta depinde de tine.

Horoscop Leu – 6 mai 2026:

S-ar putea să apară un dezacord puternic cu superiorii sau cu persoanele mai în vârstă din familie. Orice ar fi, se poate rezolva, cu condiția ca fiecare să caute soluții.

Horoscop Fecioară – 6 mai 2026:

Este o zi plină de suspiciuni, temeri și îndoieli. Le vei învinge pe toate destul de ușor, cu condiția să ai antrenament în acest sens.

Horoscop Balanță – 6 mai 2026:

Ziua începe cu neînțelegeri cu cei dragi și se încheie cu dificultăți de comunicare cu cei din anturaj. Va fi nevoie de multă răbdare și diplomație.

Horoscop Scorpion – 6 mai 2026:

Ar fi bine să eviți semnarea unor documente legate de achiziții majore și să îți calculezi cu atenție bugetul.

Horoscop Săgetător – 6 mai 2026:

Este bine să-ți cântărești cu atenție cuvintele și reacțiile față de toți cei din jur, în special față de partenerul de cuplu sau alte persoane importante.

Horoscop Capricorn – 6 mai 2026:

O idee foarte bună ar fi să nu te lași în voia nemulțumirilor, inclusiv a celor legate de cheltuielile pe care nu ți le poți permite acum.

Horoscop Vărsător – 6 mai 2026:

Sunt posibile neplăceri în familie, provocate de dorințele tale exagerate, dar și în relațiile cu cei dragi sau cu prietenii, din aceleași motive.

Horoscop Pești – 6 mai 2026:

De la micile neînțelegeri cu cei din anturaj se poate ajunge la conflicte care să aibă ecou la nivelul întregului grup din care faci parte.