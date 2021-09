Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că de o săptămână gemenii au început diversificarea și sunt foarte bine. Băiețelul a fost puțin mai sensibil, iar fetița este foarte cuminte. Alina Laufer și Ilan nu își vor boteza copiii, pentru că sunt evrei, însă nu vor să renunțe la o tradiție românească: tăierea moțului și ruperea turtei.

„Davina și Nathaniel sunt sănătoși, au recuperat în greutate. Mănâncă diversificat de o săptămână și mănâncă bine. Încă nu m-am gândit la petrecere și nici nu o să mă gândesc până nu trece pericolul COVID-ului. Urmează și ziua Karinei, ar trebui să organizăm ceva drăguț, dar o serbăm în cadru restrâns, cu două prietene.

Nu le-am făcut botezul pentru că la noi (n.red. – la evrei) nu se face. Mă întreba și Karina dacă le tăiem moțul sau le rupem turta, încă nu am hotărât detalii. Sigur vom organiza ceva. E o tradiție românească pe care o putem păstra și noi”, a declarat Alina Laufer pentru CANCAN.

În februarie, Alina Laufer năștea prematur gemenii. Soția lui Ilan Laufer a stat internată în spital câteva săptămâni bune. Băiețelul a fost cel care a fost mai problematic și a plâns încontinuu timp de patru luni. Nathaniel a fost intubat mult timp și a avut o problemă cu refluxul.

„Karina a fost un copil cuminte, nu am avut absolut nicio problemă. Am avut noroc, și Davina este exact la fel, foarte cuminte. Despre Nathaniel nu pot spune că e problematic, el a suferit mai mult în spital. A fost intubat mult timp și a avut o problemă cu refluxul, a urlat încontinuu patru luni. A început să zâmbească foarte târziu față de sora lui. Pe el l-am alintat mai mult, a fost provocarea noastră. În spital i-am promis că dacă se face bine și vine acasă o să îl răsfăț oricât de mult.

Nu mi-a fost greu cu gemenii nici măcar în momentele în care el urla și avea probleme. Copiii aceștia sunt binecuvântarea vieții noastre. Karina și Davina sunt cele mai cuminți, Nathaniel e mai problematic”, a continuat prezentatoarea de la Kanal D.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alina Laufer are ajutor în creșterea gemenilor

Vedeta de la Kanal D are ajutor de nădejde în creșterea gemenilor. Alina Laufer este ajutată de fiica sa cea mare, Karina, dar și de mama ei. Ilan Laufer a renunțat la cariera politică pentru a fi alături de familie și este implicat în creșterea celor doi copii.

„Viața cu toții copiii mei este foarte încărcată (râde). Karina mă ajută cu cei mici, dar și ea are nevoie de atenție. Când vine de la școală mă împart între ăștia mici, Karina, Ilan, care vrea și el să stea cu mine. Și Ilan mă ajută când îi permite timpul. Seara le facem băiță împreună, în weekend stăm cu ei. O am și pe mama, care stă la noi cam jumătate de săptămână, atunci îmi planific ieșirile. Am plecat și singură, cu cei mici, dar e puțin mai complicat”, a declarat Alina Laufer.

Citeşte şi:

Ce poziție va ocupa Florin Călinescu la Prima TV: „Ne bazăm pe spiritul lui liber, pe creativitatea și pe profesionalismul lui”

Cum îl cheamă pe băiețelul lui Dani Oțil. Gabriela Prisăcariu a dezvăluit ce nume au ales

Salman Khan a recunoscut că a înșelat. Iubitul Iuliei Vântur era la un pas de nuntă: „Am fost prins. Sunt prost”

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro Alexandru Rafila, despre persoanele care ajung la ATI: „Deşi sunt vaccinate, din cauza stării de sănătate, nu prea au...

Observatornews.ro O nouă pistă în misteriosul caz al morții Mădălinei Pavlov, în Italia, la 9 ani de la tragedie: "Sunt date pe care nici procurorii nu le cunosc în acest moment"

HOROSCOP Horoscop 24 septembrie 2021. Scorpionii nu ajung la o înțelegere cu partenerul de cuplu, într-o problemă importantă

Știrileprotv.ro Președintele Klaus Iohannis, fotografiat cu manelistul Sorinel Puștiu la New York

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor