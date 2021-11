„Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când.

Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte.

Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul”, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.

„Nu ştiu dacă fără aceste vremuri ciudate căsnicia noastră nu ar fi supravieţuit, poate, mai mult! Cert este că ne-au lipsit amândurora concertele.

Ba chiar foarte tare! Poate spectacolele, întâlnirile cu publicul erau un liant care ne unea foarte tare, care ne punea în faţa unui alt stil de viaţă.

Or, asta ne-a lipsit poate prea mult şi cine ştie cât de tare ne-a influenţat decizia finală. Nu cred că vom afla vreodată!”, a mai spus aceasta pentru sursa citată anterior.

