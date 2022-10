„Deci, de aia spun oamenii că nu ar trebui să-ți atingi coșurile, pentru că asta s-ar putea întâmpla. Cum este posibil? (…) Nici măcar când eram la liceu, când treceam prin pubertate, nu aveam la fel de multe coșuri cum am acum, când sunt femeie în toată regula.

Am o ”erupție” pe fiecare lună, înainte de menstruație. Îmi pare rău, prea multă informație. (…) Viața merge înainte!”, a transmis Antonia pe InstaStory, potrivit Spynews.

Alex Velea și Antonia au amânat nunta

În urmă cu câteva luni, Alex Velea a cerut-o în căsătorie pe Antonia și toată lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum că evenimentul a fost anulat, din cauza lipsei timpului liber. Cei doi au o mulțime de concerte programate și nu le pot anula. Alex Velea abia așteapătă să o vadă pe Antonia în rochie de mireasă.

„Am avut o dată programată, dar istovitoare în același timp. Încă nu am stabilit, pentru că am avut amândoi orarul destul de aglomerat și am încercat să-i facem față. În curând sper (n.r.:că o va vedea pe Antonia în rochia de mireasă). Nu știu dacă până la sfârșitul anului, dar veți afla cu siguranță”, a mărturisit cântărețul în urmă cu ceva timp.

