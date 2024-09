Antonia prezintă videoclipul oficial de la „Ploi de tequila”, single compus de Bianca Dragomir, Antonia, Alex Cotoi, versuri de Antonia, Bianca Dragomir și produs de Alex Cotoi. „Ploi de tequila” este expresia descătușării de suferință și dezamăgiri și alegerea unei vieți cu distracție și libertate. Este povestea unei persoane pe care Antonia o cunoaşte, o persoană care se afla într-o perioadă delicată a vieții, în care nu se regăsea şi nu reuşea să găsească echilibrul și liniştea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Ploi de tequila surprinde acel moment în care o persoana dezamăgită în iubire se pierde într-un univers ambiguu şi euforic. Din punct de vedere al senzualității, inspirația acestui videoclip este o persoană care mi-a scris pe Instagram povestea vieții ei. Ulterior, am ajuns să cunosc această persoană și m-am pus în pielea ei în acest videoclip”, a declarat Antonia.

Acest mesaj este susținut prin videoclipul extrem de sexy, în care Antonia apare în ipostaze senzuale. Cântăreața apare într-o lenjerie intimă din dantelă și dansează la bară.

Recomandări Este victoria Ucrainei un obiectiv asumat al politici externe românești? De ce alegerile prezidențiale sunt mai importante ca oricând

Antonia pregătește lansarea unui nou album

Vara aceasta, Antonia a lansat piesa „Prieteni”, o ironie fină despre oamenii care nu mai știu să aprecieze valori esențiale precum loialitate, prietenie, sinceritate în relațiile interumane. Este un statement care marchează dezamăgirile din viața artistei, dar și din experiențele fiecăruia dintre noi. Anul acesta, Antonia a lansat „Hasta Luego” și „Cum se împarte dragostea” cu Puya, a doua lor colaborare după „Hurricane”.

Antonia și Alex Velea au cântat în deschiderea show-ului Maluma de la Neversea. Pentru Antonia, urmează o perioadă intensă din punct de vedere muzical, artista pregătește lansarea unui nou album.

Reacția Antoniei după ce i s-a reproșat că are „buze cu acid, sâni operați, abdomen operat”

Potrivit clasamentului internațional „Top 100 Most Beautiful Women 2018”, Antonia a ocupat locul 8, câștigând detașat în fața Rihannei (locul 21), dar și în fața actriței Keira Knightley, a Selenei Gomez, a supermodelului Sara Sampaio și a lui Gigi Hadid.

La cei 35 de ani, Antonia câștigă bani nu doar din muzică, ci și din campanii publicitare și reclame. În copilărie, cocheta inclusiv cu agențiile de modelling: „Primii mei bani nici nu mai știu exact la cât i-am câștigat. Cred că la nouă ani sau zece ani.

Recomandări Patimile juridice ale Arhiepiscopului Teodosie: Ierarhul a fentat legea penală de două ori, iar acum se pregătește să repete figura a treia oară

Eram un copil model, dar am păstrat ideea să pun bani și deoparte. Părinții m-au ghidat întotdeauna, dar nu m-au obligat să fac ce nu îmi place”, a explicat artista într-un podcast. Cu toate că e considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, Antonia e în continuare criticată.

Pe Instagram, cântăreața a postat de curând o fotografie tip portret cu ea, îmbrăcată într-un top alb scurt, cu abdomenul la vedere. Unul dintre urmăritorii ei a și comentat când a văzut imaginea: „Buze cu acid, sâni operați, abdomen operat… dar suntem cea mai frumoasă”.

Răspunsul Antoniei nu a întârziat să apară. „Toate mai puțin buzele! Se cheamă Lip Liner. După 3 copii se mai lasă sânii, se întâmplă multe, dar tot frumușică eram și înainte… M-am născut cu față asta drăguță. Plus înțeleg motivul psihologic în spatele comentărilor de genul, așa că e egal cu ZERO pt mine… Its actually funny că se dau de gol grav cu frustrarea”, a răspuns vedeta.

Urmărește-ne pe Google News