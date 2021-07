Ce se întâmplă la filmările „Asia Express”. „E un sezon diferit, în spatele camerelor e multă muncă”

„Toată lumea e într-o cursă. Adică toată lumea. De la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine”, spune Irina Fodor pentru a1.ro.

Cursa din acest sezon a pornit din Turcia, țară care a impresionat-o pe prezentatoare.

„Turcia pe mine m-a uimit. Am bătut sute de kilometri, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. 7.000 de kilometri. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7.000 de kilometri”, a mai completat Irina pentru aceeași sursă.

„Este foarte greu și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe și mai departe”, a mai adăugat ea despre concurenți.

Ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat la „Asia Express”

În ciuda misiunilor grele, Irina spune că e mândră de concurenții acestui sezon și încearcă mereu să îi încurajeze și să îi pregătească pentru ceea ce urmează.

Chiar și atunci când concurenții au zile proaste, trebuie să își amintească de faptul că totul ține și de noroc, dar și de viteză. De asemenea, Irina a spus și ce se petrece în spatele camerelor.

„În spatele camerelor este la fel de multă muncă, așa cum e și în fața lor. Operatorii și reporterii aleargă evident cot la cot cu concurenții. Altfel cei de acasă nu ar putea să vadă, să simtă ce simt concurenții”.

„Este un sezon diferit și intens pentru că e probabil cel mai lung traseu de până acum. Nu pot să cuprind în vorbe ce înseamnă proiectul ăsta și mai ales sezonul ăsta”, a precizat prezentatoarea emisiunii „Asia Express”. Irina Fodor.

