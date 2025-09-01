Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii împreună, Milan, Indira și Rania, iar relația lor de cuplu este una dintre cele mai admirate.

Întrebată care dintre ea și soțul ei este mai vulcanic, Valentina a recunoscut fără rețineri. „Vulcanul e Cristi, normal.

E bărbat și e expus la un nivel de stres deloc ușor de gestionat datorită afacerilor pe care le conduce dar și datorită responsabilității pe care o poartă pentru numeroasa noastră familie. Eu sunt cea care știe să liniștească lucrurile și să readucă echilibrul. Așa facem o echipă bună!”, a spus Valentina pentru Cancan.

În cadrul interviului, Valentina a dezvăluit cum se raportează copiii la tehnologie și ce reguli trebuie să respecte.

„Încercăm să fim echilibrați – nu e despre interzicere, ci despre limite sănătoase. Avem „timp de ecran” clar stabilit și multe activități în aer liber ca alternativă. Copiii fac mult sport și încercăm să îi ținem cât mai ocupați. Amândoi însă ne facem timp să fim alături de ei atât când suntem plecați cu ei, cât și în țară, pentru că timpul petrecut alături de noi e ceea ce îi face cei mai fericiți”, a spus valentina pentru sursa citată.

În această toamnă, gemenele Valentinei Pelinel, Indira și Rania, vor începe școala. „Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională. : Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română.

Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună. În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetitele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!”, a mai spus Valentina Pelinel.

