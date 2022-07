Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Adda a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Rizea. El e bărbatul care o sprijină în carieră, mergea cu ea și la studio, și la cântări, și la evenimente. Acum, acesta are și el propriile lui proiecte. „Noi ne-am cunoscut la mare, întâmplător, pe plajă. Eu terminasem un concert și unul dintre prietenii lui încerca să o combine pe o prietenă de-a mea și am ajuns să ne combinăm noi. Nu atunci imediat, ci după câteva zile.

Noi ne-am cunoscut în iulie 2014 și ne-am căsătorit în 2016. Dar el m-a cerut după vreo șase luni. Acum e foarte prins și el, are emisiune, are proiecte și mă bucur foarte mult. Îl susțin, gândim împreună postările și cum să facem pozele, gândim împreună campaniile, noi suntem o echipă. Când e vorba de mine, el e omul din spate, și când e vorba de el, eu sunt. Eu vreau să îl susțin așa cum el m-a susținut atâția ani pentru că merită.

Merită pentru că este talentat, merită nu pentru că e soțul meu, ci pentru că e un om foarte talentat în ceea ce face. Îmi doresc să ajungă la potențialul lui maxim, la ceea ce merită”, a spus vedeta în podcastul „Acasă la Măruță”.

Cătălin Rizea e ajutorul de bază al Addei mai ales de când aceasta s-a îmbolnăvit. Cântăreața suferă de boala Lyme și face multe tratamente. Întrebată cum e soțul de când ea trece prin această situație, Adda a zis: „Haos. El se ține supertare și nu îmi arată că uneori e afectat”.

După un an și jumătate în care a mers la mai mulți medici, care i-au pus diagnostice greșite, Adda a aflat, în cele din urmă, că suferă de boala Lyme. „Mai este un drum destul de lung, dar simptomele s-au redus cu 70% cu tratament. Mă simt mult mai bine. Mă bucur că deja ajut oameni cu povestea mea, doi ani a fost crunt să merg la doctori. Zici că eram biciuită, așa mă simțeam. (…) Apoi au început problemele neurologice. (…)

Am analize de 15 000 de euro pentru că la Lyme analizele nu arată nimic, e o boală greu de diagnosticat. Mi s-a spus și că sunt nebună.(…) Dar nu am nimic cu acei oameni. (…) Am aflat pentru că mi s-a blocat piciorul pe ambreiaj, atunci mi-am dat seama că ar putea să fie Borelia.(…) Un an și jumătate a durat căutarea diagnosticului”, a povestit Adda în emisiunea „La Măruță”.

