Alexia Eram are 22 de ani și e creator de conținut. Are mare succes pe rețelele de socializare, are multe contracte, iar mama e tare mândră de ea, chiar dacă nu îi calcă pe urme, să aibă o carieră în televiziune. „Alexia este pasionată de ceea ce face ea acum, care este acest nou job al vremurilor de azi, care include fashion, beauty. A și făcut în Anglia o facultate de arte care era specializată pe PR și industria fashion, deci continuă să dea informații în acest domeniu.

Este un om extrem de muncitor, ceea ce-mi place foarte mult la ea, chiar prea muncitor pentru vârsta ei, după părerea mea și nu și-a arătat interesul pentru a face ceva în televiziune, unde, poate, publicul ei nu mai este prezent”, a declarat Andreea Esca, care are și un băiat, pe Aris, care e la facultate în Spania.

Cu ce se ocupă Alexia Eram

În ultima perioadă, fiica Andreei Esca este implicată în foarte multe proiecte, mai ales că are foarte mulți oameni care o plac și o urmăresc pe rețelele de socializare. Fiica Andreei Esca își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produse.

De asemenea, ea lucrează și la revista mamei sale, unde are o pagină de shopping. Până de curând, Alexia Eram era și gazda unei emisiuni de fashion de la Alist Magazine. „Eu sunt content creator, pentru că oamenii au avut o problemă cu termenul influencer, dar eu nu am nicio problemă. Pot să spun că sunt influencer, eu sunt activă și pe YouTube.

Din social media îmi iau toate veniturile. Colaborez și cu Alist Magazine, revista mamei mele, unde fac o pagină de shopping, unde înainte făceam și o emisiune despre fashion”, spunea Alexia într-un podcast pe YouTube.

