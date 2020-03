De Livia Lixandru,

Concurentele de la ‘Bravo, ai stil! Celebrities’ s-au supărat și pe colega lor, Andreea Tonciu care a distribuit instastory-ul Biancăi Drăgușanu. Bruneta sare în apărarea prietenei sale și susține că nu a fost deloc o jignire la adresa colegelor ei din emisiune.

„Nu contează ce am aprobat sau n-am aprobat. E prietena mea, m-a etichetat și din respect pentru ea am postat la mine pe Instagram. Consider că prietena mea nu a făcut o jignire. Dacă vă uitați în DEX, sorcova e ceva foarte frumos: flori împodobite.

Le-a numit că sunt ca niște flori împodobite. (…) Este strict părerea ei și o respect. Ea mi-a zis că sorocova nu e o jignire. Nu vă vede altfel, a zis că vă vede ca niște sorocove pentru ă sunteți foarte colorate ‘, a spus Andreea Tonciu, potrivit VIVA!

Vedeta le-a făcut pe concurentele de la ‘Bravo, ai stil! Celebrities’ sorcove, iar fetelor nu le-a picat deloc bine să audă așa ceva din partea vedetei.

Andreea Tonciu a încercat să-i ia apărarea prietenei sale și a declarat că ea respectă părerea pe care o are Bianca Drăgușanu. Evident, toată această situație nu a fost deloc bine văzută de concurentele de la ‘Bravo, ai stil! Celebrities’.

Citeşte şi:

Al doilea om din Ministerul Sănătății lucrează la stat doar până la prânz! Horațiu Moldovan: „Nu este nimic în neregulă”

Judecătorul din dosarul Colectiv: „Instanţa reține și culpa concurentă a membrilor formaţiei Goodbye to Gravity”

Andreea Bălan și George Burcea se întâlnesc luni să-i rupă fiicei lor turta. Întâlnire de gradul zero în plin scandal!

GSP.RO Moment incredibil la Arad! Soția lui Tolea Ciumac, pusă la podea » S-a certat cu „Rambo”, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze

HOROSCOP Horoscop 6 martie 2020. Gemenii pot ajunge la concluzii negative