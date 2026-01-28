„Cred că cel mai important sfat este să aibă un plan foarte bine structurat și adaptat și potrivit pentru scopurile lui. Și apoi, să țină cont de faptul că principalul instrument atunci când vrei să dai jos niște kilograme este deficitul caloric, deci ai grijă la alimentație!

Nu te avânta cu mult prea mult entuziasm la sală sau în a face sport exagerat, pentru că nu acesta este principalul instrument atunci când vorbim de slăbire. E un instrument foarte bun pentru a-ți păstra sănătatea, pentru a avea o energie optimă, pentru a te menține pe termen lung, pentru a menține aceste rezultate. Dar, în primul rând, atunci când vrei să slăbești, umbli la farfurie și te gândești că trebuie să reduci un pic din ceea ce mănânci.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Trebuie să fii foarte sincer cu tine, e ca o oglindă. Ideal ar fi să-ți faci un jurnal alimentar. Ăsta este un instrument cu care lucrează de obicei nutriționiștii, jurnalul alimentar. Îți scrii sincer 3-4 zile tot ce mănânci, dar fără să te gândești că arăți cuiva jurnalul ăla, pur și simplu, mănânci efectiv ce mănânci tu în mod normal, de ai ajuns la kilogramele acelea în plus.

Și după aia, după ce ai văzut exact jurnalul alimentar, tai un sfert și gata! Nu e mare filozofie. Sigur că există o împărțire a nutrienților ideală, 20-25% proteine, să ai și puține grăsimi, cam sub un gram de grăsime per kilogram corp, vreo 2-3 grame de carbohidrați per kilogram corp, dar astea sunt deja detalii. Dacă vrei ceva simplu, îți scrii 3-4 zile un jurnal alimentar și tai un sfert din el și-i imposibil să nu slăbești”, a spus Carmen Brumă pentru VIVA!

Chiar dacă și Mircea Badea are o siluetă impecabilă, se pare că acesta nu este deloc adeptul mâncatului sănătos, spre deosebire de partenera lui

„Deci dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci! (râde). Nu. Întreabă-l pe el! Eu nu l-am auzit vorbind despre el așa. Deci, nu.

Măi, stilul de viață este o chestie intimă dacă vrei, este contractul tău cu tine, e treaba ta cu corpul tău, nu băgăm nicio altă persoană, că e partener, că e copil, că e mama, că e tata, nu există, e stilul tău de viață, e responsabilitatea ta față de corpul tău. Ce treabă are partenerul cu asta?”, a declarat Carmen Brumă pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE