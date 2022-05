În ediția de vineri, 6 mai, a emisiunii „La Măruță”, Cornel Păsat a fost provocat să participe la jocul „Sosurile Picante”, unde invitatul trebuie să răspundă unor întrebări incomode, iar dacă nu vrea să fie citită întrebarea cu voce tare trebuie să mănânce picant. Răspunsul întrebărilor este obligatoriul, astfel că cel care participă trebuie să răspundă indiferent de situație.

„Sunt convins că ai contract cu SRI. Am transpirat fără să mănânc”, a spus invitatul chiar după ce a citit prima întrebare. Dansatorul a refuzat să răspundă la mai multe întrebări.

Cătălin Măruță i-a spus lui Cornel Păsat să spună trei calități și trei defecte ale fostei sale iubite, Oana Roman. Acesta o consideră pe fiica lui Petre Roman arogantă, dar și foarte inteligentă.

„Berbec. Încăpățânat, autoritar. Face doar ce vrea. Aroganță. Sinceritatea, defect. Sufletistă, cultă și educată. Are un șarm al ei aparte. Când vrea ea, are un vino-ncoa foarte plăcut”, a spus Cornel Păsat despre fosta sa iubită, Oana Roman.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Oana Roman și Cornel Păsat s-au despărțit în urmă cu 15 ani

Oana Roman și Cornel Păsat au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 7 ani, iar când toată lumea se aștepta să îi vadă în fața altarului s-au despărțit. În 2007, relația vedetei cu dansatorul s-a încheiat, după ce aceasta l-a acuzat că ar fi înșelat-o cu o prietenă comună, Bianca. Aceasta urma să fie chiar soția lui Cornel Păsat.

Fiica lui Petre Roman a recunoscut în urmă cu mai mulți ani că rămăsese însărcinată cu iubitul ei, însă nu a vrut să păstreze copilul. „El m-a iubit mai mult decât am putut eu să-l iubesc. Eu am fost rațiunea de a trăi pentru Cornel Păsat. Am făcut o greșeală imensă când am făcut avort. Nu îmi doream copilul până nu aveam o carieră, o casă”, a declarat Oana Roman în urmă cu ceva timp.

GSP.RO Filmarea asta i-a distrus cariera. ”Totul s-a întâmplat imediat”. Ce conţinea filmuleţul. Activitatea e interzisă minorilor

Playtech.ro REVOLTĂTOR! Ce boală a trecut, de fapt, Elena Udrea în cererea de detenție într-o închisoare specială. Mii de români o au, dar nu se....

Observatornews.ro Bătaie cu bâte, pumni și picioare, într-un parc pentru copii din Baia Mare. Mai mulți tineri s-au răfuit sub privirile îngrozite ale micuților care se jucau

HOROSCOP Horoscop 7 mai 2022. Gemenii au parte de o zi cu un potențial major, dar trebuie să acorde importanța cuvenită celorlalți

Știrileprotv.ro ULTIMĂ ORĂ! Ucraina a impus restricţii la exporturile de cereale spre România. Detalii

Orangesport.ro Plecată din România în Ucraina, vedeta i-a enervat pe oameni cu "obrăznicia" sa într-un restaurant din Kiev. Ce le-a putut spune: "A urmat conflictul"

PUBLICITATE O persoană are între 12.000 și 60.000 de gânduri pe zi și că 2 din 5...