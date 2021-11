Ce spune Cove despre situația lui financiară, după ce și-a dat demisia de la PRO TV și a trecut la Prima TV. „Muncesc mult”

Din 13 septembrie, Gabriel Coveșeanu prezintă emisiunea „Flash Monden”, alături de Diana Bart. Cei doi apar pe micul ecran de luni până vineri, de la 19.30, şi duminică, la aceeaşi oră, la Prima TV. Pe lângă jobul în televiziune, Cove e și manager la teatru. Nu se plânge de situația lui financiară, dimpotrivă, e mulțumit.

„Am un venit decent, care îmi permite să le ofer copiilor o educaţie bună. Muncesc mult, aşa a fost dintotdeauna. Însă când îţi faci profesia cu pasiune, nu se mai pune. Pe lângă Flash Monden la Prima TV sunt şi managerul Teatrului Ion Creangă”, a declarat Cove pentru okmagazine.ro.

Întrebat, în același interviu, ce l-a făcut să aleagă din nou Prima TV, Cove a vorbit despre oamenii de acolo, despre echipa pe care o are acum. „Echipa. Şi faptul că îmi doream altceva pentru mine. Iar oferta Prima TV, emisiunea Flash Monden şi proiectele pe care le pregătim, au picat la fix. Am venit aici pentru un program de prime time şi am găsit o echipă tânără, entuziastă, şi o colegă de-a dreptul efervescentă. E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă. A, şi o colegă, pe Diana, care e frumoasă, deşteaptă şi foarte bună la ceea ce face. Să fiu cu ea pe platouri e o distracţie continuă”, a mai declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În ce relații au rămas Cove și Adela Popescu

Ani buni Cove a prezentat emisiunea „Vorbește lumea” alături de Adela Popescu, la PRO TV. Cei doi s-au înțeles minunat, după cum a recunoscut și prezentatorul acum. Au o relație bună, chiar dacă nu mai sunt la același post TV.

„Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare. Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege şi, în măsura în care timpul ne permite, îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de… vorbă”, a mai spus el pentru OK! Magazine.

