Ce spune Dan Negru despre retragerea de la TV. „Când nu voi mai prezenta interes pentru TV, mă vor arunca fără să mă mai cunoască, ca pe un câine nefolositor”

Întrebat de click.ro, ce cariere și-ar dori să urmeze copiii lui și ai soției, Dan Negru a sugerat că ar prefera ca aceștia să se îndrepte spre medicină, domeniul în care activează Codruța Negru. Spune că în domeniul lui, în televiziune, oamenii te dau rapid la o parte, dacă nu faci profit.

„Sper ca măcar unul din ei să semene pe mama lor, pe Codruța și să ajungă medic. E o meserie practică. Lași ceva în urmă. Eu am împachetat fum. Când nu voi mai prezenta interes pentru bussinesul TV, mă vor arunca fără să mă mai cunoască, ca pe un câine nefolositor.

Televiziunile din România au făcut asta cu toți, de la Țopescu, la Andrei Gheorghe. Televizunile, proprietarii lor, directorii nu au niciun respect pentru istoria businessului, pentru repere, exiști doar cât timp produci bani, nu mai contează că zeci de ani ai construit un brand sau că ai adus notorietate. Când nu mai însemni profit, nu-ți mai răspunde nimeni la telefon.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Asta e televiziunea din România, total diferită de televiziunea civilizată din alte țări și e de ajuns să te uiți la Rai sau TF1, ca să vezi respectul acordat unor branduri. Noi avem niște buticuri media care-și vând marfa de pe azi pe mâine, fără respect pentru istorie, fără privire spre viitor. Bara din față e tot ce contează. Copiii mei sper să nu-și dorească lumea asta”, a declarat Dan Negru.

Dacă ar fi să schimbe ceva, prezentatorul de la Antena 1 ar lua totul de la zero, într-o altă sferă de activitate. „N-aș mai lua-o pe același drum. Ar însemna să nu-mi iau în seama regretele. Nu a fost un drum rău, dimpotrivă, dar dacă aș lua-o de la capăt, mi-aș păstra doar familia și câinele. Atât”, a mai spus el pentru Click.

Dan Negru, soția și cei doi copii ai lor

Recent, Dan Negru a făcut dezvăluiri neașteptate despre familia lui. Atunci când vine vorba despre viața personală, Dan și-a ținut departe familia de showbiz și explică de ce a luat această decizie.

„Ce aș fi avut de câștigat arătându-i în ziare și ducându-i la TV? Mi-e bine așa. Copiii mei nu cunosc vedetele de la noi, deși multe trec pe la noi pe acasă.

Zilele trecute am luat masa la un restaurant cu Lora și lumea venea să facă poze cu ea și Dara, fetița mea, era nedumerită, n-o știa de la TV, deși toți copiii de vârsta ei o admiră. Bogdan, băiatul meu, e prieten cu Selly și cu Dorian și își mai schimbă mesaje pe WhatsApp fără ca eu să știu. Dar am reușit să-i ținem departe de showbiz. Nu aș fi avut nimic de câștigat, dimpotrivă, le-aș fi luat liniștea”, a afirmat prezentatorul.

Citeşte şi:

„I-a dat un pumn de i-a întors capul”. De ce a fost achitat infirmierul acuzat că i-a fracturat mandibula unui pacient internat la Psihiatrie

Efectele pandemiei asupra psihicului: aproape 60% mai multe cazuri de anxietate la Iași. Cresc și dependențele de alcool și droguri

INTERVIU | Dan Barna: „Iohannis a ales să fie un președinte partizan. Cîțu e un tonomat de distribuit bani pentru primari”

PARTENERI - GSP.RO Scandal în paradis! Mama lui Cristiano Ronaldo rupe tăcerea și spune totul despre Georgina

Playtech.ro Monica Pop aruncă bomba. De ce a explodat, de fapt, numărul cazurilor de Covid-19: „Omul trebuie să știe lucrurile astea”

Observatornews.ro Casa miracol din La Palma, curtea și viile au fost distruse de lavă până la urmă: ”Suntem devastați. Am pierdut totul”

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2021. Balanțele vor avea ocazia să privească cu alți ochi, mai detașați, anumite probleme neînțelese

Știrileprotv.ro SUA, în pragul unei catastrofe fără precedent. Ar fi pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta

Telekomsport ŞOC! Vedeta, pe site-urile de adulţi în ipostaze intime. Nu va mai apărea la TV, a fost dată afară deja de şefi

PUBLICITATE Vezi ce concurs a organizat Salatini si ce premii a oferit!