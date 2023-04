„M-am întors pentru că am o gașcă de susținători. În primul rând, copiii, soțul și familia. Sinceră să fiu, deși am fost cu frâna de mână trasă în acest domeniu pentru că nu consideram că mai am energia să mai fac față stresului care vine cu toată nebunia, în momentul în care s-a lansat piesa și au început să îmi scrie oameni pe care nu îi cunosc, mi-am dat seama că nu am gândit-o bine și că lumea chiar își dorea să fac ceva în acest sens.

Aveam o altă percepție despre treaba aceasta, dar mă bucur că m-am lăsat dusă de val și mi s-a schimbat ideea despre treaba aceasta cu muzica”, a declarat Giulia pentru Ego.

Cei doi copii ai Giuliei, Antonia și Eduard Mikael, își doresc să o însoțească la concertele pe care interpreta le va susține în țară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„În momentul în care am hotărât că o să cânt din nou, copiii au zis că își doresc foarte mult să vină cu mine atunci când se poate. Mă bucur din suflet că au astfel de dorințe. Erau destul de mici când mergeam la concerte și nu îi luam cu mine. Antonia a prins foarte puțin.

Recomandări Medic psihiatru român din Franța, mesaj pentru suferinzii care se ascund și pentru apropiații lor: „Nimeni nu alege să fie bolnav psihic. Iar drepturile pacientului nu încetează odată cu moartea acestuia”

Acum, ce să zic, abia așteaptă concertele. Și eu abia le aștept. O să fie o experiență extraordinară și îmi doresc ca ei să o trăiască alături de mine. Am mai multă energie ca înainte. Mi se pare foarte drăguț pentru că am un săculeț cu energie pe care l-am păstrat pentru că, cumva, am simțit că se va întâmpla și asta, doar că trebuia să vină momentul potrivit”, a mai spus artista.

Ce spune despre o colaborare muzicală cu Antonia

„Am avut colaborarea pe care mi-am dorit-o, cu Dirty Nano. Acum mă concentrez foarte tare pe piesele următoare, care cred că o să fie doar cu mine, să vedem. Colaborări sunt deja în pregătire și o să vedeți despre ce este vorba. Sunt lucruri pe care le-am așteptat foarte mult timp și care se vor întâmpla în viitorul apropiat.

Nu știu, când o să vină momentul potrivit. (n.r. o să cânte cu Antonia) Sunt absolut convinsă că amândouă avem această dorință, dar niciuna nu se stresează prea mult în acest sens. Dacă va fi să fie, o să fie. Dacă o să fie să se întâmple, cu siguranță se va întâmpla și noi vom fi foarte fericite”, a încheiat soția lui Șerban Huidu.

Playtech.ro Meghan Markle, de nerecunoscut! Schimbarea de look şoc făcută de soţia Prinţului Harry, foto de neratat

Viva.ro Este de nerecunoscut! O știa toată România, dar s-a transformat total. Ce se întâmplă cu ea, la 56 de ani, după ce a luat-o pe calea credinței

TVMANIA.RO Prințul Harry rupe tăcerea. Înțelegere secretă între familia regală și tabloidele britanice

Observatornews.ro "La un moment dat am vrut să vând". Complex rezidenţial de "lux", cu o singură stradă de 3 paşi lăţime, care în capăt se blochează în alt complex

Știrileprotv.ro Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari

FANATIK.RO Fetiță româncă de 5 ani, găsită decedată într-un sac de gunoi, în Franța. Mama micuței, distrusă: ”Mi-au luat prințesa”

Orangesport.ro FOTO | Cum arată iubita lui Florin Talpan. Cine este şi unde lucrează femeia pe care a lăsat-o singură în vacanţă, din cauza procesului cu FCSB

Unica.ro 'M-a durut cel mai tare'. Dorian Popa, dezvăluiri neștiute despre bani, carieră și iubită