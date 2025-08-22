„Am prieteni, și de aici, și de afară, care mă vizitează des, nu mulți, dar buni! Viața mea socială este una liniștită, nu merg în cluburi sau discoteci, dar ies zilnic cu familia sau prietenii la masă, sau în locuri destinate copiilor, la expoziții, la cinema, la operă, la musicaluri, la evenimente la care soțul este invitat. Am o viață plină și activă”, a declarat Irina Nicolae pentru revista VIVA!

Irina și Marius Vizer sunt nașii Valentinei Pelinel și ai lui Cristi Borcea, care s-au căsătorit în 2018, iar artista a mărturisit care este relația lor în prezent.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Valentina și Cristi sunt finii noștri și e firesc să avem o legătură strânsă. Noi „deschidem greu poarta casei noastre, dar când o facem, o facem cu tot sufletul!”, a spus vedeta.

Irina Nicolae s-a refăcut complet după naștere, iar acum are din nou silueta pe care o avea în urmă cu mulți ani. Ea spune că după ce a născut a apelat la ajutorul specialiștilor.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

„Întotdeauna am fost o fire sportivă și am avut noroc și de o moștenire genetică bună, nu am fost grasă niciodată și nici nu am avut probleme în a mânca orice oricând, dar după ce am născut am apelat la profesioniști: Carmen Fit și Sonia Burtic (Son Slim) m-au ajutat să îmi revin la forma inițială și, cel mai important, am învățat cum să îmi combin alimentele, am învățat niște rețete wow care să îmi satisfacă și pofta de dulce, dar în vari-un plan alimentar, dar, sincer, mie mi se pare fantastic, mă ajută enorm să știu ce mănânc, ca să îmi pot pregăti în avans mâncarea.

Așa îmi rămâne mai mult timp să mă joc cu fetița mea și nu risc să mănânc haotic sau deloc, pentru că asta, în timp, te va costa”, a încheiat vedeta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE