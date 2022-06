Iulia preferă să nu ofere prea multe detalii despre viața ei amoroasă, însă cu siguranță zvonurile cum că ar fi geloasă pe admiratoarele starului internațional nu sunt deloc adevărate. Vedeta a spus adevărul și a ținut să precizeze că nu o afectează acest lucru.

„Ba da, mereu trebuie să fie. E ok, pot spune în continuare că este iubitul lor imaginar. Eu cred că toată lumea poate să viseze la oricine”, a dezvăluit Iulia pentru Ego.ro.

Iulia Vântur a dezvăluit de ce s-a întors în România și cât va petrece alături de familie și prieteni.

„Fiecare prieten când mă vede mă întreabă când plec, în loc să-mi spună «Bine ai venit!» sau că se bucură că sunt aici. Cred că stau vreo două săptămâni sau poate chiar mai mult. Nu sunt chiar în vacanță, pentru că am venit și cu treabă.

Am fost de curând, chiar înainte de turneul pe care l-am avut în Statele Unite, am fost acasă, am petrecut Paștele cu părinții, așa că nu este multă vreme de când am fost acasă, dar am venit și cu ceva treabă. Eram aproape pentru că vin de la Cannes”, a mai declarat amuzată Iulia.

