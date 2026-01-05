La doar câteva luni după ce filmul a fost lansat, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier, iar numele lui a apărut în toată presa, pe motiv că ar fi condus sub influența substanțelor interzise.

Libertatea a stat de vorbă recent cu Lucian Viziru, despre filmul „Norocoșii”, iar în discuție a apărut și numele lui Toto Dumitrescu, el fiind actor în producția românească.

Întrebat de ce nu a mai jucat în niciun serial românesc, Lucian Viziru a precizat că nu a mai primit oferte, astfel că a decis să-și facă propriul său film!

Lucian ViziruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

„Îmi doream de mult să fac un film. Mi-era și dor să joc, pentru că trebuie să recunosc: cât am fost plecat, mi-am adus aminte cu drag și cu nostalgie de vremurile în care jucam. Și acum de ce să nu o spunem pe aia dreaptă? Revenind în țară, nu au curs ofertele și am zis: «Nu mă vrea nimeni, îmi fac singur filmul meu în care să joc»!

Nu am primit nicio ofertă după episodul de acum doi ani, sau când a fost, în «Clanul». Nu am primit nicio ofertă concretă, pesemne că nu am, cum îi zice, ca în fotbal: nu am confirmat la probe, la meciul test! Sau probabil că nu s-a găsit niciun rol pe care să pot să-l fac eu”, a spus Lucian Viziru în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor a dezvăluit că este foarte mândru de produsul final, deoarece „Norocoșii” a ajuns la finalul anului trecut să fie cel mai vizionat film de pe VOYO, timp de trei spătămâni.

„A fost o experiență utilă, mai ales pentru că n-am jucat niciodată un preot, așa cum o fac în filmul «Norocoșii». Și cel mai spectaculos lucru, din punctul meu de vedere, este faptul că am fost pe primul loc, trei săptămâni, la cele mai vizionate filme de pe VOYO. Ceea ce mă bucură! Și notele de pe IMDB, de pe Cinemagia… Pentru un prim film pe care l-am făcut cu soția, pentru că am lucrat amândoi cot la cot… Este bine”, a adăugat Lucian Viziru.

Am fost curioși să aflăm de la el și cum a fost să lucreze alături de Ema, soția lui, iar acesta a fost momentul în care Lucian Viziru l-a adus în discuție și pe Toto Dumitrescu.

„Grav. Deci a fost foarte greu! (n.r. – râde) Dar viața m-a învățat că, cel puțin în cazul nostru, asta este cheia, aici se întâmplă jocul. Și noi ne completăm foarte bine! Tu cine crezi că a fost mai autoritar? (n.r. – râde) Eu eram executantul… Fără ideile ei, filmul n-ar fi fost nici măcar la jumătate din ce a ajuns. Eu am dus mai mult greul în cârcă, plecând de la partea de găsit echipă, montaj…

Ea a avut un rol mare în ceea ce privește distribuția filmului și aici mă refer în special la cartea câștigătoare pe care am tras-o cu Toto Dumitrescu. El face un rol senzațional. Nu discutăm acum neapărat despre ce i s-a întâmplat lui, dar ca actor a fost spectaculos în filmul acesta. Nu o spunem doar noi, a spus-o toată lumea! Tind să fiu subiectiv, dar fără el filmul ar fi fost mult mai slab”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a luat decizia! Noua taxă ce trebuie plătită: "Efectiv, orice leuţ care poate fi adus contează". Cine sunt cei vizați
Viva.ro
S-a luat decizia! Noua taxă ce trebuie plătită: "Efectiv, orice leuţ care poate fi adus contează". Cine sunt cei vizați
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.RO
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Via Danubiana. Traseul proiectat pe 1.075 de kilometri, de la Baziaș la Sulina. Sectorul-pilot, construit deja în Giurgiu 
Știri România 17:00
Via Danubiana. Traseul proiectat pe 1.075 de kilometri, de la Baziaș la Sulina. Sectorul-pilot, construit deja în Giurgiu 
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Știri România 16:45
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Stiri Mondene 17:10
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Reacția Marinei Almășan după ce a fost criticată pentru relația cu Sorin Mărcuș: „Că sunt babă, că la vârsta mea nu mai am voie să acced la fericire”
Stiri Mondene 16:55
Reacția Marinei Almășan după ce a fost criticată pentru relația cu Sorin Mărcuș: „Că sunt babă, că la vârsta mea nu mai am voie să acced la fericire”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
ObservatorNews.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax.ro
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Louis Munteanu, prezentat oficial la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prezentat oficial la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York