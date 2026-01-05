La doar câteva luni după ce filmul a fost lansat, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier, iar numele lui a apărut în toată presa, pe motiv că ar fi condus sub influența substanțelor interzise.

Libertatea a stat de vorbă recent cu Lucian Viziru, despre filmul „Norocoșii”, iar în discuție a apărut și numele lui Toto Dumitrescu, el fiind actor în producția românească.

Întrebat de ce nu a mai jucat în niciun serial românesc, Lucian Viziru a precizat că nu a mai primit oferte, astfel că a decis să-și facă propriul său film!

„Îmi doream de mult să fac un film. Mi-era și dor să joc, pentru că trebuie să recunosc: cât am fost plecat, mi-am adus aminte cu drag și cu nostalgie de vremurile în care jucam. Și acum de ce să nu o spunem pe aia dreaptă? Revenind în țară, nu au curs ofertele și am zis: «Nu mă vrea nimeni, îmi fac singur filmul meu în care să joc»!

Nu am primit nicio ofertă după episodul de acum doi ani, sau când a fost, în «Clanul». Nu am primit nicio ofertă concretă, pesemne că nu am, cum îi zice, ca în fotbal: nu am confirmat la probe, la meciul test! Sau probabil că nu s-a găsit niciun rol pe care să pot să-l fac eu”, a spus Lucian Viziru în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul actor a dezvăluit că este foarte mândru de produsul final, deoarece „Norocoșii” a ajuns la finalul anului trecut să fie cel mai vizionat film de pe VOYO, timp de trei spătămâni.

„A fost o experiență utilă, mai ales pentru că n-am jucat niciodată un preot, așa cum o fac în filmul «Norocoșii». Și cel mai spectaculos lucru, din punctul meu de vedere, este faptul că am fost pe primul loc, trei săptămâni, la cele mai vizionate filme de pe VOYO. Ceea ce mă bucură! Și notele de pe IMDB, de pe Cinemagia… Pentru un prim film pe care l-am făcut cu soția, pentru că am lucrat amândoi cot la cot… Este bine”, a adăugat Lucian Viziru.

Am fost curioși să aflăm de la el și cum a fost să lucreze alături de Ema, soția lui, iar acesta a fost momentul în care Lucian Viziru l-a adus în discuție și pe Toto Dumitrescu.

„Grav. Deci a fost foarte greu! (n.r. – râde) Dar viața m-a învățat că, cel puțin în cazul nostru, asta este cheia, aici se întâmplă jocul. Și noi ne completăm foarte bine! Tu cine crezi că a fost mai autoritar? (n.r. – râde) Eu eram executantul… Fără ideile ei, filmul n-ar fi fost nici măcar la jumătate din ce a ajuns. Eu am dus mai mult greul în cârcă, plecând de la partea de găsit echipă, montaj…

Ea a avut un rol mare în ceea ce privește distribuția filmului și aici mă refer în special la cartea câștigătoare pe care am tras-o cu Toto Dumitrescu. El face un rol senzațional. Nu discutăm acum neapărat despre ce i s-a întâmplat lui, dar ca actor a fost spectaculos în filmul acesta. Nu o spunem doar noi, a spus-o toată lumea! Tind să fiu subiectiv, dar fără el filmul ar fi fost mult mai slab”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.

