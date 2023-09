De aici a și pornit discuția dintre Mihai Bendeac și mama lui. Actorul a comparat-o, în glumă, pe aceasta, cu o adolescentă care își găsește modele de urmat în viață printre persoanele care apar la TV.

„Mihai Bendeac: Deci, după ce ai condus 400 de km, te duci să-ți cumperi un ruj că l-ai văzut tu, la cine l-ai văzut?(…)

Emilia Bendeac: La Theo Rose! Eu n-am vârsta lui Theo Rose, dar mi-l cumpăr și eu că era frumos!

Mihai Bendeac: Era frumos? Dar îi făcea reclamă?

Emilia Bendeac: Nu, dar îi stătea bine pe buze!

Mihai Bendeac: Păi de unde știi care e rujul ăla?

Emilia Bendeac: Păi mă uit și eu, să încerc să găsesc o culoare ca aia.

Mihai Bendeac: Doamne, zici ca ești o adolescentă! Ea se uită la Theo Rose, că a văzut-o pe Theo Rose cu un ruj”.

„Draga de ea”, a fost mesajul transmis de Theo Rose, după ce a văzut că mama lui Mihai Bendeac o apreciază, potrivit Wowbiz.

Theo Rose a izbucnit în lacrimi în prima ediție Vocea României sezonul 11

Recomandări REPORTAJ. „Nu țara, România, mi-a făcut rău, ci câțiva oameni”. Cum a învățat un tânăr crescut într-un orfelinat din Sighet și adoptat în SUA să ierte

Prima ediție Vocea României sezonul 11, difuzată vineri 8 septembrie, a fost una plină de emoții. Theo Rose a izbucnit în lacrimi în timpul filmărilor după ce una dintre concurente a interpretat o piesă specială pentru ea.

În acest sezon, Theo Rose împarte scaunul de jurat alături de Horia Brenciu la Vocea României sezonul 11. Însă, nici bine nu au început filmările, căci Theo deja a avut deja parte de un moment emoționant. Vedeta a rămas fără cuvinte atunci când una dintre concurente a cântat o melodie specială. „Plângem de proști, de emoții.

O și știu pe Denisa(n.red. concurenta), ne-am întâlnit prin concursuri și festivaluri când eram amândouă mai mici. Piesa asta e piesa Doinei Spătaru, am înregistrat-o neștiind dacă o să pun cover-ul ăsta undeva, dar, în cele din urmă, am descoperit pentru ce am înregistrat.

A fost coloana sonoră a imaginilor cu nașterea lui Sasha. E o piesă extraordinară! M-a emoționat și piesa, și interpretarea ta… Mă bucur tare că ești aici! Cânți foarte frumos și sperăm să vii în echipa noastră și să reproducem emoția asta de câte ori o să avem ocazia”, a spus Theo Rose la Pro TV, potrivit Wowbiz.

