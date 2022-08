Vedeta a suferit foarte mult după despărțirea de Noemi, însă acum pare că soarele a răsărit și pe strada lui. Mihai Mitoșeru are o nouă iubită, iar relația lor este abia la început.

„Eu sunt foarte sincer! Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a declarat el.

Recent, Mihai Mitoșeru a fost surprins când ieșea cu iubita lui în oraș alături de mai mulți prieteni. (Vezi AICI imaginile). Noua cucerire a prezentatorului TV este blondă și are parte de toată atenția lui Mihai.

„Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai”

Camelia Mitoșeru, mama vedetei, nu a cunoscut-o încă pe iubita fiului ei. Ea a aflat de la televizor că Mihai este implicat într-o nouă relație.

„Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor.

L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam. De aia cred că nu e ceva pe care să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a precizat Camelia Mitoșeru pentru Fanatik.

