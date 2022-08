În anul 2015, Mihaela Rădulescu a făcut câteva afirmații care au deranjat comunitatea gay. La vremea respectivă, fashion editorul a avut o reacție vehementă.

„Acum câteva zile m-ai făcut anormal. Ce înseamnă anormalitatea, Mihaela? Încercai să explici unei naţii cu o istorie improbabilă care sunt reperele maternităţii, din punctul tău de vedere. Aruncai, la scenă deschisă, concepte precum moralitatea. Şi am să te întreb acum, în aprilie 2015, ceva ce nu te-am întrebat niciodată. Ce crezi tu, de la înălţimea balconului tău închiriat din Monaco, ce înseamnă normalitatea?”, scria stilistul Maurice Munteanu pe blogul său, după declarațiile Mihaelei Rădulescu.

Invitat la emisiunea online „Fiță cu Adiță”, juratul de la „Bravo, ai stil!” a fost întrebat dacă s-ar împăca cu Mihaela Rădulescu. Deși au trecut 7 ani de la conflict, Maurice Munteanu este în continuare dezamăgit de vedetă.

„Nu consider că m-am certat. A fost un fel de scrisoare deschisă pe care eu am trimis-o către ea și pe care am publicat-o. M-a dezamăgit foarte tare. Tu, ca om, ca jurnalist să vii să declari enormitățile alea mi se pare crunt”, a precizat Maurice Munteanu în emisiunea „Fiță cu Adită”.

La vremea respectivă, fashion editorul nu s-a ferit să fie foarte dur cu Mihaela Rădulescu. „Și pe mine, Mihaela, mă deranjează teribil femeile care arată ieftin. Te-ai întrebat, în penumbra balconului din Monaco, că poate și pe mine, anormalul, mă deranjează pantofii tăi cu platformă? Sau rochiile penibile în care îți îndeși sânii 3D? Te-ai întrebat, vreodată, ce va spune băiatul tău după ce va vedea înregistrări video cu o mama care se tăvălește și urlă a disperare și atenție? Te-ai întrebat, oare, că va cataloga asta drept anormalitate?”, scria Maurice pe blogul său.

În 2015, Mihaela Rădulescu a postat pe blogul său un articol în care a făcut afirmații homofobe.

„Cred că o atitudine normală ar fi să nu-i deranjăm cu nimic pe cei care aleg să fie gay, adică homosexuali, dar nici ei pe noi, vizual vorbind. Adicătelea, dacă ei şi-ar face treaba între patru pereţi, fără să mai şi afişeze, sfidător, o «iubire» pensată, rujată, efeminată şi de neînţeles între doi purtători de penis. Tot normal mi s-ar părea ca drepturile unei minoritaţi să fie respectate în egală măsura cu drepturile unei majorităţi.

Să nu-mi spuneţi că, în calitate de părinţi de băieţi, sau chiar de fete, nu vă îngrijorează puţin ideea de a-i vedea luând-o pe…la spatele educaţiei pe care i-aţi oferit-o şi să nu-mi spuneţi că vă bazaţi mai mult pe deschiderea minţii, decât pe încărcarea ei cu o morală anume, solidă şi dreaptă”, scria Mihaela, pe blogul său.

