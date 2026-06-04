Pe 22 mai 2026, cele 7 fonduri de pensii private de Pilon 2 administrau active nete în valoare de 228 de miliarde de lei (43,5 miliarde de euro), în numele a 8,5 milioane de participanți.

335.000 de români au primit bani din Pilonul 2 de pensii

Pe parcursul celor 18 ani de funcționare (20 mai 2008 – 22 mai 2026), contribuțiile brute totale încasate de fonduri au fost de 141,8 miliarde de lei, iar plățile efectuate către aproximativ 335.000 de beneficiari, inclusiv moștenitori, au ajuns la 7,2 miliarde de lei.

Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții

Foto: Libertatea

Randamentul mediu anual al fondurilor Pilon 2 a fost de 8,6%, o performanță semnificativ peste rata medie a inflației, de 4,8% pe an.

Aceste cifre demonstrează stabilitatea și creșterea constantă a Pilonului 2, chiar și în condiții economice dificile, menționează APAPR.

APAPR: Peste un milion de români au în conturi mai mult de 60.000 de lei

Sumele acumulate în Pilonul 2 de pensii private reprezintă 11% din Produsul Intern Brut al României.

Fondurile sunt al doilea cel mai valoros activ financiar al populației, după depozitele bancare, și constituie principala sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special cei cu venituri mici.

Un român cu venit mediu, care a contribuit constant la Pilonul 2, are astăzi în contul personal peste 60.000 de lei, sumă care s-a dublat în ultimii trei ani.

Potrivit APAPR, peste un milion de români au în conturi mai mult de 60.000 de lei, iar aproximativ 360.000 dintre aceștia au acumulat peste 100.000 de lei.

La sfârșitul anului 2025, un român strânsese peste 3,2 milioane de lei în contul său de pensie privată obligatorie din Pilonul II, o sumă de 133 de ori mai mare decât valoarea medie a unui cont din acest sistem.

Câți bani a strâns un român cu venit mediu la Pilonul 2 de pensii, după 18 ani de contribuții

Foto: Libertatea

Aceasta reprezenta cel mai mare activ individual raportat în cadrul Pilonului II, într-un sistem în care cel mai mic cont are o valoare simbolică de un leu.

95% din banii de la Pilonul 2 de pensii, investiți în România

Românii care sunt participanți la Pilonul 2 pot verifica situația conturilor lor prin portalul pilonul2.ro, unde află detalii despre fondul de pensii la care contribuie, istoricul contribuțiilor și suma acumulată. Această transparență contribuie la consolidarea încrederii în sistem.

Circa 95% din banii administrați de fondurile Pilon 2 sunt investiți în România. Aproximativ două treimi din aceste sume sunt direcționate către titluri de stat, iar mai mult de un sfert către companiile listate la Bursa de Valori București.

„Fondurile de pensii Pilon 2 sunt investitorii instituționali principali în România, contribuind la finanțarea pe termen lung a statului și la dezvoltarea economică”, explică APAPR.

Investițiile cu orizont pe termen lung, caracteristice fondurilor de pensii, oferă stabilitate pieței financiare, chiar și în perioade de volatilitate. Acest aspect le diferențiază de alți investitori instituționali, mai orientați spre câștiguri pe termen scurt.

Fondurile de pensii Pilon 2: active de 228 de miliarde de lei în 2026

În prima parte a anului 2026, fondurile Pilon 2 au raportat randamente între 7% și 10%, ceea ce a generat un câștig net de 18,1 miliarde de lei (3,5 miliarde de euro) pentru participanți.

În ciuda provocărilor precum tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, fondurile au demonstrat o capacitate constantă de recuperare și creștere.

Administratorii fondurilor au trimis scrisoarea anuală de informare către cei 8,5 milioane de participanți, detaliind contribuțiile din 2025 și valoarea acumulată în conturi la finalul anului trecut.

Față de aceste cifre, sumele din conturile personale au crescut cu cel puțin 10% în 2026, susținute de evoluțiile pozitive ale piețelor financiare.

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