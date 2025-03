„Nu mai vine un copil. Dacă nu a venit până acum, nu mai vine. Am stat foarte mult cu Arya și simt nevoia să…. Nu că nu am încercat, am și spus-o, dar nu se concretiza. Atunci mi-am dat timp și mi-am dat seama că nu e momentul. Iar când încerc să o forțezi, nu se lipește. Eu, cât am fost mamă, casnică, mică gospodină, toată atenția a fost către copil.

Acum, că ea a mai crescut și își îndreaptă atenția către prietenele ei, eu am rămas așa… Sunt încă tânără și am vrea să mai realizez niște lucruri, așa că mi-am propus ca un an, doi, să mă concentrez mai mult pe carieră, pe mine. Vedem apoi ce se mai întâmplă. Mi-ar fi plăcut să mai am un copil, cât am stat cu Arya acasă, aș fi făcut față lejer la doi, mai ales că fetița era foarte cuminte… Dar dacă nu s-a întâmplat..

Mă axez pe muzică și îmi reîndrept atenția către film. Voi avea două roluri, nu spun prea multe încă, dar sunt roluri mai mici, așa se începe. Bine că am reușit să reintru în circuitele de casting, nu a fost ușor, că în atâția ani s-au schimbat directorii de casting, regizorii, multe… Voi lansa și două melodii, în colaborare, abia aștept. Să știi că anul acesta este anul meu! Abia anul acesta, că Arya e clasa întâi, am și eu mai multă libertate, să pot să concretizez și eu ceva. Și chiar se întâmplă chestii, nu pot să povestesc prea mult, dar curând vin cu ceva concret”, a spus Misty pentru Ego.

Misty a vorbit și despre participarea lui Keo la Te cunos de undeva!, dar și despre posibilitatea de a acepta acest proiect, atunci când Andreea Bălan, fosta parteneră, se afla încă la masa juriului.

„E greu (cu Keo plecat adeseori la filmările pentru Te Cunosc de Undeva de la Antena 1, n. red.). Sunt de serviciu cu tot ceea ce ține de fată. Dar nu e nimic, că termină el și vreau și eu. Trece el de serviciu, altfel nu avem cum. Am fost și întrebată de ce nu suntem împreună și am explicat că cineva trebuie să stea cu fata.

Nu cred că ar fi fost o problemă (să ajungă în alte sezoane la Te Cunosc de Undeva, pe când era Andreea Bălan urat, n. red.). Doar că ar fi fost o situație… Ar fi dat startul la niște articole, niște titluri care ar fi zgândărit, ar fi răscolit… Era exclus… Dar invitațiile au fost, de-a lungul anilor, dar era o situație… era de la sine înțeles că era ceva de evitat.

Și eu sunt fană a Alexandrei Ungureanu. Iar Arya la fel, a crescut cu vocea ei în casă. Keo i-a făcut multe piese, iar Alexandra se auzea în studio la el încă de când era fetița bebeluș. Alexandra e și prietena mea. E prietena lui, în primul rând, că sunt amici de mulți ani, dar a devenit și prietena mea. Iar fiica mea, toată copilăria de până acum, voia să fie ca Alexandra Ungureanu, nu ca mine. (râde, n. red.) Și are dreptate”, a mai spus Misty.

