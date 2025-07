Astfel că, pe cele două le leagă o prietenie strânsă și sinceră, despre care Teo Trandafir a vorbit recent, în cadrul unui interviu.

„Eu am știut clar că ea are 4 patru copii de crescut. În momentul în care o femeie trebuie să crească 4 copii, o lași să facă chestia asta. Și iarăși este o chestiune de libertate personală pe care i-o respect mai mult decât orice. În momentul în care ea a avut nevoie de mine și mi-a spus: «Vino la podcast!», eu am zis «da» din prima. Adică, nici nu am stat să mă gândesc de zece ori, să-mi verific agenda. Vin, vom vedea noi cum facem să fie bine.”, a spus Teo pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

De asemenea, Teo a recunoscut că la începutul carierei, Nicoleta Luciu i-a cerut sfaturi, iar ea i-a fost mereu alături protejând-o.

„Da, la începuturile ei era cu totul altceva. Am și făcut o ședință foto la un moment dat în care eu eram destul de amenințătoare. Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea, mie cel puțin, că încearcă să-i facă ceva rău sau să spună ceva rău. Și atunci cumva eram spate în spate și pe fața mea se citea: domnișoara e cu mine.

Recomandări Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Nicoleta e neschimbată. E foarte ușor de vorbit cu ea, e foarte ușor să te destăinui ei și ei pare-se că îi e la fel de ușor să se destăinuie mie. Și asta mi s-a părut minunat. Și am râs îmbrățițate cum se face de obicei între prietene care nu s-au mai văzut de o vreme”, a mai adăugat Teo Trandafir.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE