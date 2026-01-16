Cu Raluca Aprodu în rolul principal, producția spune povestea unei inspectoare de investigații criminale riguroasă, care se lasă ghidată de instinct, însă profund marcată de pierderea tragică a fiului ei.

În momentul în care trebuie să investigheze o serie de crime atipice, ce urmăresc un model clar, ea va descoperi că nimic nu este ceea ce pare, iar granița dintre real și extrasenzorial va deveni foarte fragilă.

Ana Bumbac o interpretează pe Eliza Marcu în serialul „Cei trimiși” de pe VOYO

Din distribuția serialului de pe VOYO face parte și Ana Bumbac, o tânără actriță pentru care „Cei trimiși” reprezintă prima experiență într-un serial. Ea o interpretează pe Eliza Marcu, o sub-inspectoare nou-venită în secția de poliție, dar care este ajutorul de nădejde al protagonistei.

Libertatea a stat de vorbă cu Ana Bumbac, pentru a afla care este povestea ei, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Libertatea: Când te-ai decis că vrei să devii actriță?

Ana Bumbac: Asta este o poveste foarte amuzantă, pentru că eu, după liceu, am dat la Drept. Și când urma să intru anul trei la Drept, am dat și la Actorie. Aveam foarte mulți prieteni care erau studenți la UNATC și mă atrăgea foarte tare treaba asta. Nu am făcut parte din nicio trupă de liceu, nu am cochetat în niciun fel cu actoria până în punctul acela. Aveam mulți prieteni care făceau parte dintr-o trupă de liceu, în „Lazăr”, că acolo am terminat, și la un moment dat am spus că o să încerc să fac asta. N-a fost cea mai bună veste pentru ai mei, nu au primit-o foarte bine.

Drept urmare, a fost și o condiție din partea lor: să termin și Facultatea de Drept, pentru a avea voie să dau la UNATC. A fost așa ca un pact al meu cu mine în care am spus că dau și la Actorie și, dacă intru, o să continui pe drumul ăsta. Dacă n-aș fi intrat, n-aș mai fi dat din nou, dar s-a întâmplat să fiu acceptată. Apoi am făcut doi ani în paralel. A fost provocator! Într-un final am ajuns să dau licența la Drept în același an cu disertația la Actorie.

Nu ți-a fost frică să pornești pe un drum complet nou?

– Ba da, dar nu știu, a fost un instinct care m-a mânat în treaba asta. Adică nimic foarte rațional! Pur și simplu am vrut să încerc. Și după m-am transformat!

Dacă nu ajungea actriță, voia să devină procuror

Dacă nu era actoria, ce altceva ți-ai fi dorit să faci?

– Dacă n-aș fi intrat la Actorie, aș fi continuat cu Dreptul. Știu că înainte să apară dorința de a deveni actriță visam să dau la magistratură, mi-ar fi plăcut să fiu procuror.

Actrița Ana BumbacIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Cum ai primit propunerea de a te alătura distribuției serialului „Cei trimiși”?

– Am fost chemată la casting inițial pentru rolul Cristinei. Ulterior am mai dat o probă, dar de acea dată pentru rolul Elizei Marcu, rol pe care îl și am acum în serial. A fost o bucurie enormă telefonul prin care am fost anunțată că am luat castingul.

Cum a fost să lucrezi alături de colegii tăi de distribuție?

– Am avut parte de întâlniri îmbucurătoare. Colegi despre care știam, dar pe care nu îi cunoșteam și cu care nu avusesem ocazia să lucrez. Dar am avut și bucuria imensă de a lucra alături de oameni care îmi sunt prieteni foarte buni. La Eduard Buhac și Ilinca Neacșu mă refer aici! Au fost foarte confortabile zilele de filmare cu ei pe set.

Ce alt tip de roluri îți dorești să explorezi?

– Sunt la început de drum, deci în mine există un preaplin de entuziasm și de dorință de a experimenta. Dar rolul Elizei Marcu se apropie, într-adevăr, foarte mult de ce am visat întotdeauna să joc. Cred că am o afinitate pentru rolurile de acțiune, cel puțin momentan.

Cu ce speri să rămână cei de acasă după ce urmăresc „Cei trimiși”?

– Cred că serialul românesc este într-o ascensiune imensă. Mi-aș dori ca publicul de acasă să ne urmărească, să fie curios de ce facem. În spatele acestui proiect s-a depus multă muncă, de la echipa artistică, până la cea tehnică. Sper ca rezultatele să ajungă la cât mai mulți oameni și să se bucure de ele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Unica.ro
Dezvăluiri din intimitate. Ea e discretă, dar pe el nu-l deranjează să vorbească! „Da, ne-am redescoperit”. Adrian Alexandrov, detalii din viața de cuplu alături de Elena Udrea. A spus clar ce plan au pentru 2026! ”Elena își dorește”
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
Elle.ro
Yasmine, soția lui Pepe, a fost surprinsă cu burtica de gravidă. Artistul va deveni tată pentru a patra oară. Cum au apărut cei doi în public. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Român condamnat deja de 22 de ori, întors în Franța și trimis iar la închisoare: „Nu ai ce face în România”
Știri România 16:47
Român condamnat deja de 22 de ori, întors în Franța și trimis iar la închisoare: „Nu ai ce face în România”
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Exclusiv
Știri România 15:05
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești, incendiate ilegal pe câmp la comanda comisarului Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier. Ofițerul a folosit o dubă privată
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
Elle.ro
Semnificația profundă a costumului roșu purtat de Kate Middleton la prima ei apariție regală singură din acest an. Ce detaliu surprinzător ascunde ținuta aleasă de Prințesa de Wales. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 16:53
Cine este Bianca Stoica, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Octavian Strunilă, despre viața cu doi adolescenți. Ce îi reproșează aceștia actorului. „Aici vârsta are un cuvânt de spus”
Stiri Mondene 16:23
Octavian Strunilă, despre viața cu doi adolescenți. Ce îi reproșează aceștia actorului. „Aici vârsta are un cuvânt de spus”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
ObservatorNews.ro
Momentul furtului ceasului de 175.000 euro, surprins de camere. Psiholoaga se afla noaptea în casa italianului
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16:21
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump