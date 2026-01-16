Cu Raluca Aprodu în rolul principal, producția spune povestea unei inspectoare de investigații criminale riguroasă, care se lasă ghidată de instinct, însă profund marcată de pierderea tragică a fiului ei.

În momentul în care trebuie să investigheze o serie de crime atipice, ce urmăresc un model clar, ea va descoperi că nimic nu este ceea ce pare, iar granița dintre real și extrasenzorial va deveni foarte fragilă.

Ana Bumbac o interpretează pe Eliza Marcu în serialul „Cei trimiși” de pe VOYO

Din distribuția serialului de pe VOYO face parte și Ana Bumbac, o tânără actriță pentru care „Cei trimiși” reprezintă prima experiență într-un serial. Ea o interpretează pe Eliza Marcu, o sub-inspectoare nou-venită în secția de poliție, dar care este ajutorul de nădejde al protagonistei.

Libertatea a stat de vorbă cu Ana Bumbac, pentru a afla care este povestea ei, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Libertatea: Când te-ai decis că vrei să devii actriță?

Ana Bumbac: Asta este o poveste foarte amuzantă, pentru că eu, după liceu, am dat la Drept. Și când urma să intru anul trei la Drept, am dat și la Actorie. Aveam foarte mulți prieteni care erau studenți la UNATC și mă atrăgea foarte tare treaba asta. Nu am făcut parte din nicio trupă de liceu, nu am cochetat în niciun fel cu actoria până în punctul acela. Aveam mulți prieteni care făceau parte dintr-o trupă de liceu, în „Lazăr”, că acolo am terminat, și la un moment dat am spus că o să încerc să fac asta. N-a fost cea mai bună veste pentru ai mei, nu au primit-o foarte bine.

Drept urmare, a fost și o condiție din partea lor: să termin și Facultatea de Drept, pentru a avea voie să dau la UNATC. A fost așa ca un pact al meu cu mine în care am spus că dau și la Actorie și, dacă intru, o să continui pe drumul ăsta. Dacă n-aș fi intrat, n-aș mai fi dat din nou, dar s-a întâmplat să fiu acceptată. Apoi am făcut doi ani în paralel. A fost provocator! Într-un final am ajuns să dau licența la Drept în același an cu disertația la Actorie.

– Nu ți-a fost frică să pornești pe un drum complet nou?

– Ba da, dar nu știu, a fost un instinct care m-a mânat în treaba asta. Adică nimic foarte rațional! Pur și simplu am vrut să încerc. Și după m-am transformat!

Dacă nu ajungea actriță, voia să devină procuror

– Dacă nu era actoria, ce altceva ți-ai fi dorit să faci?

– Dacă n-aș fi intrat la Actorie, aș fi continuat cu Dreptul. Știu că înainte să apară dorința de a deveni actriță visam să dau la magistratură, mi-ar fi plăcut să fiu procuror.

– Cum ai primit propunerea de a te alătura distribuției serialului „Cei trimiși”?

– Am fost chemată la casting inițial pentru rolul Cristinei. Ulterior am mai dat o probă, dar de acea dată pentru rolul Elizei Marcu, rol pe care îl și am acum în serial. A fost o bucurie enormă telefonul prin care am fost anunțată că am luat castingul.

– Cum a fost să lucrezi alături de colegii tăi de distribuție?

– Am avut parte de întâlniri îmbucurătoare. Colegi despre care știam, dar pe care nu îi cunoșteam și cu care nu avusesem ocazia să lucrez. Dar am avut și bucuria imensă de a lucra alături de oameni care îmi sunt prieteni foarte buni. La Eduard Buhac și Ilinca Neacșu mă refer aici! Au fost foarte confortabile zilele de filmare cu ei pe set.

– Ce alt tip de roluri îți dorești să explorezi?

– Sunt la început de drum, deci în mine există un preaplin de entuziasm și de dorință de a experimenta. Dar rolul Elizei Marcu se apropie, într-adevăr, foarte mult de ce am visat întotdeauna să joc. Cred că am o afinitate pentru rolurile de acțiune, cel puțin momentan.

– Cu ce speri să rămână cei de acasă după ce urmăresc „Cei trimiși”?

– Cred că serialul românesc este într-o ascensiune imensă. Mi-aș dori ca publicul de acasă să ne urmărească, să fie curios de ce facem. În spatele acestui proiect s-a depus multă muncă, de la echipa artistică, până la cea tehnică. Sper ca rezultatele să ajungă la cât mai mulți oameni și să se bucure de ele.

