Ce studii are Ștefania, iubita lui Speak: „Visele m-au ghidat pas cu pas”

Ajunsă la aproape 29 de ani, vedeta va apărea în filmul „Cursa”, acolo unde îi dă viață personajului Cleo. Iar cei care vor să vadă cum se descurcă în acest rol pot merge la cinema, din 24 octombrie 2025, dată la care va fi lansată oficial pelicula.

Cum a ajuns Ștefania actriță principală feminină în „Cursa”

Înainte ca filmul să ajungă în sălile tuturor cinematografelor din România, Ștefania a stat de vorbă cu Libertatea despre viața ei, dar și despre carieră. Frumoasa artistă ne-a dezvăluit, în primul rând, cum a ajuns să facă parte din distribuția „Cursa”.

„Cu un an înainte am dat casting pentru un alt proiect, cu aceeași echipă. Nu am luat atunci rolul, dar m-au ținut minte. Când s-a conturat filmul «Cursa», și-au dat seama că mă potrivesc pentru Cleo și m-au ales pentru rolul principal feminin”, a spus Ștefania în exclusivitate pentru Libertatea.

Cântăreața, care este și dansatoare, a lansat special pentru filmul „Cursa” o melodie, însă pe coloana sonoră a peliculei se vor auzi mai multe piese ale ei.

Trei dintre piesele ei se aud în film

„Trei piese ale mele sunt pe soundtrack: «Dis-moi», «Jealous» și «Romanian Girl». «Romanian Girl» este singura compusă și lansată special pentru film, este și piesa pe care o cântă Cleo în film. Mi-ar plăcea să mai joc, în special în distribuții de acțiune sau aventură. Îmi plac personajele care cer disciplină fizică și curaj. Dacă apare un proiect tip Lara Croft, sunt prima la audiții”, a adăugat vedeta.

Și, pentru că publicul larg o știe drept dansatoare și cântăreață, am vrut să aflăm de la Ștefania ce studii are.

„Am făcut arte, pictură mai exact! Dar m-am visat dintotdeauna pe scenă și se pare că visele m-au ghidat pas cu pas. Iar astăzi fac exact ce mi-am dorit mereu: artă”, a afirmat Ștefania în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că ne-a spus că vrea să devină actriță cu acte în regulă, am întrebat-o pe Ștefania dacă se uită la filme și seriale în timpul liber, dar și care este cea mai recentă peliculă pe care a vizionat-o.

„«Monster: The Ed Gein Story». Mi-a plăcut toată seria «Monster». M-a impresionat actorul principal, joacă excelent și are curaj în felul în care dă viață personajului. Mi-a plăcut și producția: cum arată fiecare episod, culorile, costumele și sound design-ul… Totul e bine pus la punct”, a încheiat Ștefania.

