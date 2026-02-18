Trafic rutier blocat din cauza căderilor de zăpadă, sensul de mers Pitești – București. Ocoliți zona și căutați rute alternative sau evitați deplasările dacă nu sunt urgente”, se arată într-un mesaj Ro-Alert.

Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert de alertă extremă pentru autostrada A1 București-Pitești. Se recomandă ocolirea zonei sau găsirea unei rute alternative.

Pentru activităţile de deszăpezire sunt pregătite peste 76.000 de tone de sare şi 790 de tone de clorură de calciu. Pentru cele 17 aeroporturi sunt pregătite să intervină 161 de utilaje pentru deszăpezire, dar există şi stocuri de peste 160 de tone de material solid şi 300 de tone de degivrant lichid. În ceea ce priveşte infrastructura portuară, doar bara Sulina este închisă din cauza condiţiilor meteo.

În jur de 1.570 de utilaje şi aproximativ 3.000 de angajaţi ai CNAIR intervin în zonele vizate de condiţii meteo nefavorabile pentru a menţine drumurile deschise. De asemenea, pentru transportul feroviar sunt pregătite 33 de pluguri, transmite Ministerul Transporturilor.

06:55 - Acum o ora Drumuri naționale și autostrăzi închise

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează miercuri dimineață că din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale:

1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș – km. 106 Pitești, județul Argeș și 115 Pitești, județul Argeș;

2.Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;

3.A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;

4.A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

Restricții de tonaj > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:

Autostrada A2 București-Cernavodă:

– calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;

– calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;

– DN 2B Buzău – Vizireni.

Județul Brăila:

– DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea;

– DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău.

Județul Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița:

– DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău:

– DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.

Județul Ialomița:

– DN 2 Urziceni/limita Ilfov;

– DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov:

– DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

Autoritățile informează miercuri dimineața că traficul rutier este oprit pe întreg tronsonul autostrăzii A7 Ploiești – Adjud- Adjud, ca urmare a vremii nefavorabile.

„Din cauza condițiilor meteorologice extreme – viscol puternic și ninsori abundente – circulația rutieră pe Autostrada A7 a fost suspendată integral. Toate intrările pe autostradă sunt în prezent blocate pentru siguranța participanților la trafic. Deși utilajele de deszăpezire au acționat neîncetat pe parcursul întregii nopți, rafalele de vânt sunt atât de puternice încât zăpada este depusă înapoi pe carosabil imediat după trecerea lamelor”, informează CNAIR.

Este vizibilitate zero. „Combinația de ninsoare și vânt face conducerea extrem de periculoasă. Echipele de deszăpezire rămân pe poziții și vor relua curățarea fluxului principal imediat ce intensitatea viscolului va permite menținerea drumului curat”, mai precizează CNAIR.

A fost restricționată circulația autovehiculelor cu MTMA > 7.5 tone pe DN2, pe sectorul cuprins între km 17+000- km 56+580, Afumați (Ilfov) -Urziceni (Ialomița) din cauza viscolului și a ninsorii abundente.

Circulația autovehiculelor este închisă pe autostrada A1, pe sectorul cuprins între km 10+500- km 116+000, Calea 2 (Pitești-București), din cauza precipitațiilor abundente!

Circulația autovehiculelor este închisă pe autostrada A0, pe sectorul cuprins între legătura cu DN1 (km 22+000) și legătura cu DN2 (km 40+200), din cauza precipitațiilor abundente!

Începând cu ora 07:00, circulația rutieră este închisă pe DN 2B (Buzău – Brăila) și DN 22 (Buzău – Brăila)!

„Deși utilajele de deszăpezire au acționat neîncetat pe parcursul întregii nopți, viscolul extrem de puternic face imposibilă menținerea carosabilului curat. Zăpada este adusă înapoi pe drum imediat în spatele utilajelor, reducând vizibilitatea spre zero și punând în pericol siguranța participanților la trafic”, potrivit CNAIR.

Pe DN 7A, Brezoi- Obârșia Lotrului, se acționează susținut pentru ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță!

Pentru evitarea aglomerației la ieșirea de pe DEx 12, spre Pitești, CNAIR vă recomandă să folosiți ieșirea de la km 108 (DN 65G) către Albota!