Discuții între denunțător și ministrul economiei

Bratu a primit doi ani și șase luni de închisoare cu executare, iar Oprișenescu a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare, dar decizia nu este definitivă.

Din motivarea sentinței, studiată de Libertatea, reiese că denunțătorul a avut mai multe discuții cu ministrul economiei de la vremea respectivă, Florin Spătaru.

Denunțătorul a susținut că o parte din banii oferiți mită (4.000 de euro) ar fi trebuit să ajungă la ministru. Într-o discuție înregistrată, denunțătorul reclamă că la ministru au ajuns doar mieii, nu și banii. Spătaru susține că nu a avut nicio legătură cu cazul de corupție de la Uzina Mecanică Plopeni.

Uzina Mecanică Plopeni, care produce muniție și armament și se află în subordinea Ministerului Economiei, a fost zguduită la sfârșitul anului 2022 de un scandal de corupție în care a fost implicat consilierul directorului general de la vremea respectivă, Marian Bratu (ajuns ulterior director comercial), și consilierul juridic Claudia Oprișenescu.

În decembrie 2022, Bratu și Oprișenescu au fost trimiși în judecată pentru corupție: trafic de influență și complicitate la trafic de influență. Bratu a fost acuzat că în aprilie 2022, din postura de consilier în management al directorului general al Uzinei Mecanice Plopeni SA (Viorel Stelian Popa), ajutat de Oprișenescu, a cerut și primit de la un om de afaceri (denunțător în dosar) bani și alte produse „în schimbul exercitării influenței asupra directorului general al uzinei, în vederea aprobării unei plăți, a emiterii unor bilete la ordin și a continuării raporturilor comerciale pe care uzina le avea cu firma omului de afaceri”.

„Concret, inculpatul Bratu Marian, sprijinit de inculpata Oprișenescu Claudia, ar fi pretins de la omul de afaceri 50% din valoarea unui contract de livrare produse de curățenie (aproximativ 60.000 de lei) și 50% din valoarea contractelor viitoare pe care uzina ar fi urmat să le încheie cu firma omului de afaceri. Ulterior, primul inculpat, cu ajutorul coinculpatei, ar fi primit pentru sine și pentru alții, sumele de 8.500 de euro, 7.000 de lei și 13 carcase de miel pentru Paște (în valoare de aproximativ 6.000 de lei) în scopul anterior menționat”, arăta DNA, la trimiterea în judecată.

Marian Bratu. Foto: captură video Marian Ceaușescu

„A dovedit o îndrăzneală deosebită”

Dosarul de corupție de la Uzina Mecanică Plopeni s-a judecat la Tribunalul București. La finalul lunii ianuarie 2026, Tribunalul București a pronunțat o primă sentință în acest dosar, condamnându-l pe Bratu la doi ani și șase luni de închisoare cu executare, iar pe Oprișenescu la doi ani de închisoare cu suspendare.

„Instanța reține că, prin raportare la modalitate de comitere, infracțiunea săvârșită de inculpat prezintă o gravitate ridicată, sens în care se are în vedere solicitarea inculpatului ca martorul denunțător să îi remită anumite sume importante de bani, prin inducerea ideii că funcţionarii publici din cadrul Uzinei Mecanice Plopeni sunt coruptibili și își îndeplinesc atribuțiile de serviciu sub imperiul unor influențe străine, fiind interesate mai degrabă de obținerea unor beneficii materiale. În plus instanţa reţine că sumele de bani traficate au fost unele însemnate”, a justificat Tribunalul București condamnarea cu executare a lui Marian Bratu.

Judecătorul a concluzionat că „prin săvârşirea faptelor în condiţiile din speţă, inculpatul a dovedit o îndrăzneală deosebită, demonstrând că poate săvârşi infracţiuni oriunde şi oricând, fără să-i fie teamă că ar putea fi prins”.



„În opinia instanţei, doar o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să creeze aptitudinea subiectivă a inculpatului de a se corija şi elibera de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea săvârşirii de infracţiuni. În speţă, orientarea către pedeapsa închisorii apropiată de minim, dar cu executarea efectivă a pedepsei este apreciată ca fiind adecvată pentru sancţionarea inculpatului, în raport de fapta comisă”, explică judecătorul în hotărârea Tribunalului București, care nu este definitivă.

Detaliul neștiut din dosarul de corupție

Hotărârea Tribunalului București din cazul „Plopeni” scoate la iveală că dosarul de la DNA a fost deschis în urma unui denunț formulat de reprezentantul unei firme care lucra cu Uzina Mecanică Plopeni încă din anul 2013, perioadă în care la conducerea fabricii de armament s-au perindat mai mulți directori.

În decembrie 2021, firma pe care o conducea denunțătorul a cumpărat 1.800 de mănuși de protecție și 8.500 de lavete din bumbac pentru a le vinde către Uzina Mecanică Plopeni. Denunțătorul a explicat la DNA că „a ridicat produsele de la furnizor și le-a predat în custodia de fapt a UM Plopeni, fără să încheie la acel moment vreun act de predare-primire și fără să le factureze”.

Denunțătorul a mai spus că „după o întâlnire cu ministrul economiei”, care la vremea respectivă era Florin Spătaru, a reușit să intre în legătură cu directorul general al uzinei, Viorel Stelian Popa, zis „Preotul”, căruia i-a explicat problema pe care o are cu marfa predată, dar nefacturată și neplătită. Popa, a declarat denunțătorul la DNA, i-a spus că va fi contactat de omul său de încredere, Marian Bratu, pe care Popa l-a și dus la Uzina Mecanică Plopeni „pentru a-l ajuta la contabilitate”.

Martorul denunțător a declarat că nu a fost contactat direct de directorul comercial Bratu, ci de consilierul juridic al fabricii, Claudia Oprișenescu, care i-a aranjat o întâlnire cu Marian Bratu. Întâlnirea a avut loc cu aproximativ două săptămâni înainte de Paștele din 2022, la terasa „Arogant” din București.

Directorul general Popa (schimbat între timp), a confirmat cu ocazia audierii întâlnirea dintre Bratu și denunțător, spunând că „în ziua în care a fost numit director general, după ce avusese în acest sens o întâlnire cu ministrul economiei, (…) a fost sunat de către ####### ###### (n.r. denunțător), care i-a comunicat că îl cunoaște pe ministru și că are de recuperat o creanță de la UM Plopeni”.

„50% din tot ce facturează firma trebuie să se întoarcă în bani lichizi”

Denunțătorul din acest caz a declarat la DNA că la întâlnirea de la terasa „Arogant”, cu Marian Bratu și Claudia Oprișenescu, i-a explicat lui Bratu că are de recuperat aproximativ 122.000 de lei de la Uzina Mecanică Plopeni, iar directorul comercial „i-a spus denunțătorului să emită factura, ocazie cu care i-a spus și care sunt condițiile pentru plata mărfii și colaborarea pe viitor”.

Potrivit denunțului, cu ocazia discuției, Bratu l-a asigurat pe reprezentantul firmei că o să se colaboreze exclusiv cu el, iar lui Oprișenescu i-a transmis, în timp ce se aflau la masă, „să nu mai cumpere marfa de la nimeni altcineva în afară de denunțător”.

Cu ocazia aceleiași discuții, i-a spus că înțelegerea pentru a fi furnizor al Uzinei Mecanice Plopeni este că „50% din tot ce facturează firma trebuie să se întoarcă în bani lichizi” către el, directorul general Popa, ministrul Spătaru și consilierul juridic Claudia Oprișenescu. Denunțătorul le-a spus procurorilor DNA că a fost de acord cu această propunere, mai ales că Bratu i-ar fi spus că poate să factureze la ce valori dorește.

Denunțătorul a mai povestit la DNA că, având permisul suspendat, la întâlnirea de la „Arogant” a fost dus de soția sa, care a rămas retrasă la o masă alăturată. Cu ocazia discuției, a mai explicat denunțătorul, Marian Bratu i-a cerut în avans 7.000 de lei pentru directorul general, „sub pretextul că acesta ar fi avut nevoie de acei bani pentru a-și renova curtea de la casa din București”.

Afaceristul susține că i-a cerut soției, aflată la o masă alăturată, să îi dea din geantă 7.000 de lei, bani pe care i-a înmânat Claudiei Oprișenescu. Denunțătorul a mai spus că după ce și-a primit banii de la Uzina Mecanică i-a trimis pe fii săi la București cu 8.500 de euro pe care să îi dea lui Marian Bratu, fără alte explicații.

Cei doi martori au declarat că s-au întâlnit cu Bratu în zona Orășelul Copiilor din Parcul Tineretului. Listingul telefonic și datele de trafic au arătat că în acea zi telefonul lui Bratu a fost localizat la releul de telefonie mobilă care acoperă și Parcul Tineretului.

Miei de la stâna din Băicoi „pentru domnul ministru”

Denunțătorul a mai declarat la DNA că, fiind perioada Paștelui, în discuțiile avute cu reprezentanții Uzinei Mecanice Plopeni, i s-a spus că trebuie să pregătească și niște miei „pentru domnul ministru”.

La insistențele Claudiei Oprișenescu, care i-ar fi cerut să grăbească cumpărarea mieilor, denunțătorul a mers împreună cu Oprișenescu la o stână din Băicoi, de unde a cumpărat 13 miei, pentru care a plătit 6.000 de lei. Prezența consilierei juridice în Băicoi a fost confirmată de datele de trafic ale releului de telefonie mobilă din zonă.

Potrivit rechizitoriului, cei 13 miei au fost preluați de la stâna din Băicoi de Claudia Oprișenescu, care i-a pus în mașina personală, urmând să îi ducă acasă pentru a pregăti pachetele de Paște. Coșurile, se arată în dosar, urmau a fi preluate de directorul general Viorel Popa și directorul comercial Marian Bratu și duse la București, la ministrul Florin Spătaru.

„Vezi că n-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu foc, ca să știți”

După plata celor de 7.000 de lei și 8.500 de euro și livrarea celor 13 miei, denunțătorul „a constatat că promisiunile celor doi nu se concretizează, respectiv că nu i se mai solicită livrarea de marfă și că nu i se mai permite să colaboreze comercial cu Uzina Mecanică Plopeni”.

Potrivit DNA, nemulțumirile denunțătorului au ajuns până la ministrul economiei, Florin Spătaru, martorul depunând la dosar mai multe conversații dintre el și ministru.

Potrivit DNA, denunțătorul a încercat să afle destinația banilor și a carcaselor de miel predate lui Bratu prin intermediul lui Oprișenescu. Într-o convorbire cu Bratu, denunțătorul îi spune directorului comercial că l-a certat ministrul pentru că nu a primit nimic de la el cu ocazia Paștelui.



Înregistrarea convorbirii, mai spun procurorii, arată că Bratu s-a arătat iritat, spunând că „nu se poate așa ceva, întrucât el i-a predat directorului general două coșuri cu miei și plicul cu suma de 4.000 euro pentru ministru”, iar directorul general Popa împreună cu o altă persoană i-au dat ministrului banii și produsele.

„(…) vezi că n-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu foc, ca să știți”, îi spune denunțătorul directorului comercial, care se arată surprins: „Cum adică? N-a ajuns mielul la ministru?”. „Da, mielul și cu altceva (…) Io am știut că ai fost tu cu el (n.r. – cu directorul general)”. „Nu, nu, nu, nu, nu am fost io cu el că n-am putut. Am avut mai multe ăăăă… io am fost în alte părți, el s-a dus îîî… la ăsta, știi? Și la alții de-ai lui… (…) nu știam că n-a ajuns ce trebuie”.

„Toată treaba a fost în coș”

Într-o altă discuție cu Bratu pe care a înregistrat-o, denunțătorul încearcă să afle de la directorul comercial dacă el crede că directorul general i-a dus pachetul ministrului. „Bă, ei au fost… aaa… toată treaba a fost în coș”, îi spune Bratu. „Nu i-a dat ăsta 4.000 niciodată, mă, în viața mea, mă! Viața mea, mă jur! Viața mea și săracu ăla… [neinteligibil]…”, se revoltă afaceristul.

Potrivit DNA, în discuții înregistrate cu Claudia Oprișenescu, femeia recunoaște că ea a ajutat la remiterea sumelor de bani și a mieilor cu titlu de mită către persoanele din conducerea UM Plopeni și către ministrul economiei.

De altfel, audiat în dosar, directorul general Viorel Popa (schimbat între timp) a confirmat că la nivelul conducerii Uzinei Mecanice Plopeni era cunoscută intenția de a se pregăti cadouri de Paște pentru ministru și pentru membrii consiliului de administrație al fabricii.

De asemenea, Popa a confirmat că în perioada în care denunțătorului i s-au cerut 7.000 de lei pentru amenajarea curții sale, soțul Claudiei Oprișenescu lucra la curtea casei sale.

Fostul ministru Spătaru: „Îl știam de la Mangalia”

Contactat de Libertatea, fostul director general al Uzinei Mecanice Plopeni, Viorel Popa, a declarat că el a fost doar martor în dosar. „Eu nu știu despre ce e vorba. Nu știu nimic despre problema respectivă. Am fost martor doar o dată. Am spus că eu nu cunosc despre ce s-a discutat, ce întâlniri au fost acolo. Denunțătorul nu s-a întâlnit niciodată cu mine. M-a sunat și i-am spus că nu pot să îl primesc”, a declarat Popa, care a spus că a fost citat ca martor o singură dată, la DNA, deși din hotărârea Tribunalului București reiese că a fost audiat ca martor și în instanță, unde și-a menținut declarația.

Viorel Popa. Foto: viata-libera.ro

Fostul ministru al economiei Florin Spătaru a declarat pentru Libertatea că este total străin de dosarul de corupție de la Uzina Mecanică Plopeni. „Nu are nicio legătură cu mine acel proces. Nu a ajuns nimic la persoana mea. Nu am nicio legătură cu acel subiect. Nu cunosc niciun fel de tranzacții de genul ăsta”, a declarat fostul ministru.

Spătaru, care a fost și director al șantierelor Damen Mangalia și Galați, a admis că a avut mai multe discuții cu denunțătorul pentru că „îl știa de la Mangalia”.

A încercat același lucru, să vândă diverse produse și acolo, și l-am oprit. Cât am fost eu ministru nu a avut niciun fel de tranzacție cu vreo companie din subordinea ministerului. El poate să facă referire la orice. Nu am intrat în niciun fel de tranzacție cu el, în niciun fel de înțelegere pentru că știam ce face și tocmai de aceea nu am avut nici cât am fost la Mangalia, nici ulterior, vreun fel de legătură sau afaceri cu acel personaj. Mai mult decât atât, dânsul a mințit și nu a venit, din câte am înțeles, în cadrul procesului”, a mai declarat Florin Spătaru pentru Libertatea.

Florin Spătaru. Foto: Facebook

Procesul cazului de corupție de la Uzina Mecanică Plopeni continuă la Curtea de Apel București, unde se va judeca apelul și va fi pronunțată sentința definitivă.