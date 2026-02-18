Această clasare reprezintă nu doar vârful de formă al actualei delegații, ci și cel mai bun rezultat obținut de România la o Olimpiadă albă din 1992 încoace.

Ultima performanță de un calibru similar datează de la Jocurile Olimpice de la Albertville, când echipajul de sanie format din Ioan Apostol și Liviu Cepoi ocupa locul 4.

Ascensiunea lui Mihai Tentea

Pentru pilotul Mihai Tentea, originar din Pitești, rezultatul de la Milano-Cortina este confirmarea unui parcurs constant ascendent, început în 2014.

Mihai Tentea s-a remarcat încă de la nivel de juniori, fiind portdrapelul României la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lillehammer (2016), unde a ocupat locul 4 la monobob.

Palmaresul său juvenil este impresionant, incluzând trei titluri continentale și două medalii de aur la nivel mondial. Trecerea la seniori s-a făcut gradual, dar sigur.

La doar 19 ani, a fost cel mai tânăr pilot din concurs, terminând pe locul 18, la Pyeongchang 2018.

Ulterior, la Beijing 2022, a urcat în clasament, ocupând locul 16 la bob-2 și 13 la bob-4.

George Iordache: Explozia unui talent

Partenerul lui Tentea, George Iordache (născut în 2003, la Curtea de Argeș), este revelația lotului.

Provenit din atletism, Iordache a fost cooptat în lumea bobului abia în 2022, la inițiativa antrenorului Iulian Păcioianu.

Deși aflat la prima sa participare olimpică, George Iordache a demonstrat o maturitate competițională ieșită din comun.

Potențialul său a fost vizibil încă din 2023, când a câștigat argintul european la juniori (bob-4), urmat de un bronz la Mondialul de Juniori din 2025, în tandem cu Tentea.

Până la succesul de marți, cel mai bun rezultat al său la seniori fusese un loc 8 la Europene.

Succesul echipajului este și meritul antrenorului Iulian Păcioianu. Fost bober cu trei participări la Jocurile Olimpice în palmares, Păcioianu reușește acum, din postura de tehnician, o performanță superioară celei din propria carieră de sportiv, ghidându-i pe Tentea și Iordache către elita mondială.

Bilanțul delegației României

România este reprezentată la Milano-Cortina 2026 (6-22 februarie) de 29 de sportivi.

Până la cursa istorică a băieților de la bob, cea mai bună clasare a delegației tricolore fusese locul 9, obținut de echipajul feminin de sanie, format din Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.