14 ediții de preselecții, sute de concurenți care au urcat pe cea mai mare scenă a talentului pentru a demonstra ceea ce pot și DA-uri care au transformat visurile în realitate. Pentru 24 dintre ei încep emoțiile etapelor live. În această seară, 12 dintre aceștia își vor da testul în fața celor de acasă, în prima supersemifinală live a sezonului.

Dintre cei 12, doar 5 se vor califica direct în marea finală de pe 27 mai. Acestora li se vor alătura alți 5 săptămâna viitoare, dar și un alt concurent care va primi wild card de la cei patru jurați la finalul celei de-a doua semifinale. Astfel, 11 curajoși vor da lupta pentru premiul cel mare, de 120.000 de euro într-un show de neratat.

Alex Furman, magicianul de la „Românii au talent” care a făcut armata în Israel, vorbește despre cea mai mare teamă a sa înainte de prima semifinală live: „Este un moment mult mai complicat decât crede lumea. Nu vreau să spun că celor care cântă le este mai ușor, dar atunci când cânți, poți să exersezi în fiecare zi și știi că în proporție de 99% îți va ieși bine. În magie este total diferit, pentru că oricând poate să nu îți iasă. Riscurile sunt mai mari, numărul este mai complex. În cadrul primului număr, am oferit oamenilor o lecție despre imaginație și perspectivă. Acum este live… așa că așteptările sunt mai mari”.

Alexandra Croitoru, cea care a primit Golden Buzz de la Dragoș Bucur, nu are emoții pentru diseară: „Nu am o teamă deoarece câștig experiență, chiar dacă nu ajung în etapa următoare. Văd partea pozitivă, mereu există ceva bun”.

Nici DJ Hugo Arthur nu are emoții pentru prima semifinală live de la „Românii au talent”, în schimb, tatăl său stă cu sufletul la gură. „Nu am nicio teamă. Doar tata are emoții, nu 100%, ci 10.000%”. (râde)

Elvis Asan, tânărul de 21 de ani care locuiește într-un centru de plasament, fiindcă a fost părăsit pe când era doar un prunc, se gândește că oamenii nu ar vota momentul său din această seară. „Îmi este puțin teamă că oamenii nu vor vota momentul meu și frică de ceea ce va spune juriul, dacă va fi de bine sau de rău. Și teama de a uita versurile, fiindcă mi s-a mai întâmplat. Dar sper să fie bine.”

Gabriela Dincă a primit Golden Buzz din partea lui Andi Moisescu, iar acum se teme că ar putea să greșească: „Mă tem pentru că aș putea să greșesc, dar eu nu mi-aș pierde încrederea în mine, să cred că aș putea să greșesc. Mă tot încurajez și încerc să fiu cât mai pozitivă”.

Ionela Marin, tânăra soprană de la „Românii au talent”, ne-a declarat: „Nu am o teamă anume, mai mult sunt acele visuri să fie totul cum mi-am imaginat, să arăt bine pe sticlă. Cred că ziua de vineri o să fie obositoare, dar cum a fost și în audiții, oboseala aceea s-a transformat în ceva foarte creativ, frumos, melodios. Cred că așa va fi și vineri”.

Semifinalistul Marius Mateș, cel care a făcut o coregrafie pentru prințul Charles, stă cu frica de a nu cădea pe scenă: „Cea mai mare teamă ar fi să cad dintr-o mișcare sau să nu îmi iasă exact cum vreau să îmi iasă. Cea de-a doua teamă ar fi să mă pierd, pentru că sunt emoțiile, scena, oamenii, totul e diferit. Dacă nu ești în mintea ta și în capul tău, poți să încremenești pe scenă. Cred că asta e pentru orice dansator.”

Pavel Bartoș și Smiley i-au dat Golden Buzz concurentei Martina Meola, care nu are deloc emoții pentru prima semifinală: „Nu am frică, nu am emoții. Am emoții pozitive”.

Raisa Radu se teme să nu clacheze și speră că emoțiile nu îi vor afecta spectacolul pregătit pentru această seară. Mihai Bobonete a fost cel care i-a dat Golden Buzz tinerei. „Îmi este puțin teamă să clachez, să mă emoționez pe scenă și să nu mai pot ține pasul cu piesa. În același timp, trebuie să mă adun, să fiu serioasă și să iasă bine, fiindcă oamenii au așteptări de la mine acum”, ne-a spus aceasta.

Zametheea i-a impresionat pe jurați cu numărul său de spoken word poetry de la „Românii au talent”, sezonul 12, iar acum speră să o facă din nou: „Mi-e teamă că ar putea să iasă mai puțin bine față de cum am putea să facem. Îmi doresc din tot sufletul să găsesc căile prin care să fac momentul să fie la potențialul său maxim”.

Sandeep Kale s-a născut în Mumbai, dar de 4 ani locuiește în Germania. Concurentul a venit special în România pentru a urca pe scena de la „Românii au talent”. „Teama mea este, de obicei, înainte de a intra pe scenă. Odată ce începe momentul, vreau să arăt că sunt diferit față de ceilalți și să demonstrez ceea ce pot”, spune semifinalistul.

Alex Dowis a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, prezentatorii show-ului de talente de la PRO TV, iar acum se teme să nu facă ceva greșit pe scenă: „Cea mai mare teamă a mea este să nu fac vreo greșeală și să fiu nevoit să pierd timp pentru a o repara. Evident, vreau să mă încadrez în timp și să ofer un moment de neuitat”.

