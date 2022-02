Libertatea: Alex, felicitări pentru moment. Ai reușit să impresionezi întreaga țară. Cum ți-ai gândit momentul pe care l-ai prezentat în emisiune?

Alex Furman: O parte din moment a fost inspirată de la unul din magicienii mei preferați – mă refer la plot-twistul de la final – dar bineînțeles că a fost adaptat în stilul meu personal. Iar trucul cu colțul din altă carte este o idee care mi-a venit acum vreo 10 ani. Vedeam magicieni care fac acel colț să dispară și să apară în fructe și mă gândeam unde aș putea să îl pun să fie cu adevărat imposibil: într-o altă carte… și cum ar fi ca acea carte să fie aleasă înainte ca eu să rup colțul? Deci, practic, totul a început cu această idee a unui copil de 12-13 ani.

-Știm că ești pasionat și de tatuaje. Cum se îmbină cele două pasiuni?

-În ziua în care mi-am făcut tatuaj pe gât, mama mea a fost foarte tristă, spunând că o să fiu judecat de oameni pentru tatuajele pe care le am, dar eu i-am promis ca într-o zi lumea o să mă cunoască pentru cine sunt și pentru ceea ce fac… și nu pentru tatuajele pe care le am. Tatuajele îmi plac dinainte să știu de existența lor. Când eram mic, mereu mă desenam cu carioci și îmi plăcea să fiu colorat… chiar și atunci când nici măcar nu știam că există tatuajele. Toată viața mea am desenat, iar la vârsta de 15 ani am început să îmi fac desene permanente pe piele. La fel ca la magie, a fost dragoste la prima vedere și acum, 7 ani mai târziu, acesta e jobul meu principal. Ceea ce îmi place cel mai mult la magie și la tatuaje e că prin ambele pot să creez și să mă exprim prin artă. Ambele îmi oferă șansa de a-i inspira pe alții, și atunci când termin un număr de magie sau un tatuaj și văd fața uimită sau fericită a spectatorului/ clientului, e cel mai bun feeling: să știu că eu am făcut acea persoană să se simtă fericită.

-Ce ai simțit când ai auzit reacțiile bune ale juraților? Dar când ai citit comentariile pozitive din online?

-Când am văzut reacția juraților a fost probabil cel mai frumos sentiment, știind că munca mea de 12 ani este în sfârșit apreciată. Iar apoi când am văzut susținerea oamenilor din online, am simțit că contez. E cel mai frumos sentiment să știi că ești susținut, și asta nu poate decât să mă motiveze să fiu tot mai bun.

-Ai un trecut surprinzător. Care au fost cele mai dificile momente prin care ai trecut?

-Am trecut prin multe momente dificile. Când eram mic, eram un copil foarte sensibil și foarte fragil. În clasele primare făceam pe mine în clasă, pentru că dacă mergeam la baie, mă băteau copiii mai mari. Faptul că la 14 ani m-am mutat din casa părinților, m-a făcut să învăț să mă descurc singur. Nu a fost ușor, dar am avut libertatea de a învăța singur ce e bine și ce e rău, ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. Faptul că nu vin dintr-o familie cu mulți bani, m-a învățat să muncesc de mic, să fac tatuaje, să fac show-uri de magie, să încerc să îmi fac singur banii de buzunar.

Când am plecat în Cluj la facultate, a fost momentul în care nu mai făceam față. Era un oraș scump și nu mă lăsa inima să iau bani de la părinți pentru facultate, știind că nu au. Așa că am decis să plec în armată în Israel. În primul rând, ca să nu mai fiu acel copil fragil, și în al doilea rând, ca să devin independent financiar. Îmi este greu să spun care au fost momentele dificile din viața mea; cuvântul „dificil” este foarte subiectiv. În același timp, nu aș schimba nimic din trecutul meu, pentru că sunt foarte mândru de persoana care am devenit.

-Ce urmează acum pentru tine? Unde ți-ar plăcea să ajungi cu magia?

-Ceea ce mă face pe mine fericit este să îi fac pe cei din jurul meu fericiți. Mi-am promis că de acum voi face lumea un loc mai bun și dacă nu reușesc, plănuiesc să mor încercând. Când am decis să apar la televizor am făcut-o, pentru că eram foarte dezamăgit de modelele pe care tinerii le au în ziua de azi. Vreau ca tinerii să aibă pe cineva care să îi îndrume să fie mai buni, pentru că viața este mult mai simplă când oamenii se ajută reciproc. Pe lângă aceasta, vreau să îmi îndeplinesc visul, de a mă întreține făcând ceea ce iubesc. Vreau să fiu ascultat, pentru că am foarte multe de spus. Vreau să cutreier România, să inspir oameni de peste tot prin momentele mele de magie, să tatuez pe cât mai mulți și, până atunci, să ajung cât mai departe în această emisiune.

