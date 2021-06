Ce va face Narcisa Birjaru cu banii câștigați la „Chefi la cuțite”. Are planuri mari

Narcisa Birjaru a câștigat „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9. În marea finală, ea s-a duelat cu Cătălin Amarandei din echipa albastră a lui Florin Dumitrescu și cu Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea.

Concurenta a impresionat cu preparatele ei din ultima ediție și așa victoria a ajuns la ea. Referitor la banii câștigati, la premiul în valoare de 30.000 de euro, Narcisa Birjaru se gândește să îi folosească ca avans pentru o casă, dar, pe viitor, ar investi și într-o afacere, un restaurant.

„Încă nu știu exact. Mi-aș dori să dau avans, să îmi cumpăr o casă nouă, dar, pe viitor, mi-ar plăcea să am și un restaurant al meu în care să includ o bună parte dintre preparatele pe care le-am gătit în acest show. Pe meniu va sta la loc de cinste prăjitura lui mamaie și tocana specifică gătită în semifinală. Rămâne de văzut!”, a spus ea pentru a1.ro.

Cătălin Scărlătescu, mesaj pentru Narcisa Birjaru

Concurenta lui a câștigat marea finală, așa că e mândru de ea. „Sezonul 9 mi-a depășit toate așteptările. Pentru prima dată în istoria Chefi la cuțite o femeie a reușit să obțînă trofeul! Bravo, Narcisa! Te felicit!

În Narcisa am simțit cea mai mare luptă de-a lungul sezonului. Am simțit că ar face orice ca să învete mai mult, să se autodepășească, să câstige. Este un om care a muncit extrem de mult că să ajungă aici, un om care nu are multă încredere în forțele proprii, dar un om care dă un gust fabulos mâncării. Narcisa, te-ai născut să gătești! Să nu lași pe nimeni să îti ia asta”, a scris Cătălin Scărlătescu pe Instagram. El a fost cel care a declarat în urmă cu ceva vreme că și-ar dori să lucreze cu Narcisa, să o ia în viitorul lui restaurant.

Cine e Narcisa Birjaru, câștigătoarea de la „Chefi la cuțite”

Învingătoarea recunoaște că viața i s-a schimbat de când a participat în show-ul culinar de la Antena 1. „Când am ajuns în echipa lui Chef Scărlătescu. Am intrat într-o adevărată familie la Chefi la cuțite, iar acest show mi-a dat multe oportunități. Mă recunosc oamenii pe stradă și foarte multți dintre ei îmi scriu mesaje pe conturile mele de social media. Mă susțin, mă încurajează și sunt alături de mine.”, a mai spus ea pentru sursa menționată mai sus.

Ea a povestit celor trei chefi în audiții cum a ajuns de la spălat de vase să fie chiar bucătar. Narcisa Birjaru e măritată de la 14 ani.

„De la spălat vase am ajuns bucătar. Eu sunt genul de om care întreabă, când merge într-un loc nou. Ușor, ușor, de la spălat vase, am învățat ce înseamnă să fii ajutor de bucătar. M-am descurcat, deși sunt mai plinuță. Sutn o fire foarte activă, imediat pun mâna pe toate, și acasă gătesc la toate ochiurile de la aragaz. La noi, cei de etnie romă, se gătește mult. La 17 ani m-am angajat la un restaurant românesc, am lucrat și la unul franțuzesc, în centrul Bucureștiului”, a povestit aceasta la Antena 1.

Soțul Narcisei Birjaru, Alex, e mândru de ea. El i-a făcut o declarație publică de iubire acum câteva zile.

