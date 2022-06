Nu i-a fost deloc ușor în competiția din Republica Dominicană, însă a rezistat până la final. Elena Chiriac a dezvăluit ce va face cu banii pe care i-a câștigat la „Survivor România”. Ea are de gând să își mobileze apartamentul din Londra, acolo unde locuiește deja de o perioadă bună de timp, dar și să își cumpere o mașină.

„Vreau să mobilez apartamentul în care locuiesc, să îmi cumpăr o mașină și să investesc în tot ce înseamnă educația mea, dezvoltare personală pentru că am 20 de ani, o viață înainte și multe de învățat, iar pentru asta banii sunt necesari de cele mai multe ori. Educația nu este gratis în Anglia”, a declarat Elena pentru Fanatik.

Fosta concurentă din echipa Faimoșilor locuiește în Londra de 4 ani alături de mama ei. Au părăsit România, pentru că și-au dorit o viață mai bună.

„Am părăsit România în 2018. Mama a plecat cu câteva luni înainte pentru a-mi oferi un trai mai ușor în momentul în care ajung și eu. Am plecat pentru că ne doream o viață mai bună, pentru că România nu îmi oferea ceea ce îmi doream de la viață.

Îmi doream foarte mult să fac actorie și simțeam că vreau să fac asta la cel mai înalt nivel, ceea ce am și făcut. Mama mea este o femeie puternică și a dus foarte greu această mutare pentru că am fost singure când am plecat, ne-am luptat cu multe greutăți și multe prejudecăți, dar într-un final am reușit.

Acum trăim o viață superbă cu pisicuța mea la Londra, o viață pe care nici măcar nu aș fi putut să mi-o imaginez când am plecat, mi se părea departe. Am reușit amândouă să facem tot ce ne-am propus și suntem fericite că ne-am asumat riscul acesta”, a mai spus Elena Chiriac.

„A fost cea mai grea experiență pe care am trăit-o în toată viața mea”

„Survivor România” i s-a părut cea mai grea experiență pe care a trăit-o vreodată. Deși a fost foarte dificil în junglă, sportiva a reușit să reziste timp de 5 luni, până la final.

„A fost cea mai grea experiență pe care am trăit-o în toată viața mea și probabil că orice voi trăi în viitor nu va fi la fel de greu ca Survivor. Știu că experiența asta mă va face ca orice greutate voi întâmpina în viața asta să mi se pară ușoară. Am fost la Survivor și am supraviețuit”, a declarat Elena Chiriac, pentru sursa mai sus menționată.

Imediat ce s-a întors din Republica Dominicană, Elena s-a revăzut cu cei dragi și le-a povestit tot ce s-a întâmplat în emisiune.

„Primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors acasă a fost să ies la o masă cu oamenii cărora le-am dus lipsa cel mai tare: mama, tata, fratele meu și prietena mea cea mai bună. Am avut cu toții o cină în care le-am povestit cum a fost acolo și le-am explicat faptul că sunt bine. Am încercat să îi liniștesc și să le dau de înțeles, că nu sunt atât de rău pe cât se așteptau ei să fiu”, a spus aceasta.

