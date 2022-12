Ce vrea să facă Florica Baboi cu banii câștigați la „Chefi la cuțite” sezonul 10. „Sunt foarte fericiți și mândrii”

„Cred că o să le cumpăr copiilor ceva. Sunt foarte fericiți și mândrii, apoi o să încerc să îmi deschid o sală de evenimente.(…)

Am văzut că mă cam alergau oamenii să facă poze cu mine. Mă simt așa.. parcă puțin ciudat, nu sunt obișnuită.”, a spus Florica Baboi, potrivit Spynews.

„M-am simțit la fel ca atunci, seara, foarte emoționată. Am fost aici și cu Raluca, și cu Adrian, și cu ceilalți din echipa roz și cu Manciu, cu Titus, Ștefania, ne-am uitat împreună la finală. Emoțiile au fost foarte mari, știți bine că nu se aștepta nimeni. Niciodată în viața mea nu m-am așteptat să câștig eu”, a mai spus aceasta.

„La început am ajuns, am trecut toate probele în bootcamp și nu a mai ajuns tunica să mi-o dea și mie după care am fost chemată înapoi cu amuleta lui chef Scărlătescu. Chef SCărlătescu m-a dat la Bontea, crezând că îl încurcă. E a șasea oară când câștigă chef Bontea.”, a spus Florica Baboi la Xtra Night Show.

